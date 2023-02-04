39 ilde otomobil sektörüne denetim

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi müfettişleri tarafından kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışları ile mücadele etme noktasında İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere toplamda 39 ilde; 13 distribütör, 256 bayi ve 260 bin araç satışına yönelik çalışmalara başlandığını duyurdu.

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39 ilde otomobil sektörüne denetim

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi müfettişleri tarafından kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışları ile mücadele etme noktasında İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere toplamda 39 ilde; 13 distribütör, 256 bayi ve 260 bin araç satışına yönelik çalışmalara başlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "39 ilde otomotiv sektöründe arz ve talep dengesini bozanlar ve haksız fiyat artışına neden olanlar ile ilgili iş ve işlemler yerine getirilerek, vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açanlara gerekli yaptırımlar gecikmeksizin uygulanacaktır" denildi.

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