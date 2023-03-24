Altın fiyatlarında Fed rallisi: Gram altında bir rekor daha!

GERÇEK GÜNDEM

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına yönelik belirsizlikler de piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda faiz indirimi beklentileri güçlenmeye devam ediyor.

Buna göre bankanın gelecek iki toplantıda faiz artışlarını durdurması, temmuz ayında ise faiz indirimine gideceği öngörülüyor.

GRAM ALTINDA REKOR

Bu gelişmeler sonrası gram altın, bin 233 TL ile rekor denemesi gerçekleşirken, gram altın fiyatlama bin 230 TL sınırının altında dengelendi.

Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,17 değer kazancıyla 1.220 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 100 liradan satılıyor.

ONS ALTIN ÇEKİLDİ

Emtia fiyatlarında da karışık bir seyir öne çıkarken, dün tekrar 2 bin dolar seviyesini test eden altının ons fiyatı, yeni günde önceki kapanışın yüzde 0,2 altında bin 991 dolar seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem