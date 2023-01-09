Gram altın fiyatlarında tüm zamanların rekoru!

Para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in gelecek ay yüzde 75 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artışı da yüzde 25 ile olasılık dahilinde bulunmaya devam ediyor.

Bu gelişmelerle Fed'in şahin para politikalarında yumuşamaya gidebileceği beklentisiyle gram altın yeni haftaya tüm zamanların rekorunu kırarak başlamasıyla bin 140 TL'den işlem görmeye başladı.

Cuma günü, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,57 artışla bin 124 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın bin 860 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 550 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SON 8 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 1,83 değer kazanmasının ardından, bugün de yüzde 0,6 artarak bin 881 dolarla 9 Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Kaynak: Gerçek Gündem