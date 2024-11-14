SON DAKİKA: Gram Altın Fiyatlarında SERT DÜŞÜŞ! Ons Altın 8 Haftanın Dibini Dördü

Son dakika haberi… Gram altın fiyatları, çeyrek altın fiyatları yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında. Ancak bu sabah ons altın fiyatı 8 haftanın en düşük seviyesine gerilerken altın gram fiyatını da yüzde 2 aşağı çekti. İşte 14 Kasım Perşembe Kapalıçarşı altın fiyatları ve haberin detayları…

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SON DAKİKA: Gram Altın Fiyatlarında SERT DÜŞÜŞ! Ons Altın 8 Haftanın Dibini Dördü

Son dakika: Altın fiyatları, ABD seçim sonuçları ve Fed faiz kararı belirsizliği ile 19 Eylül’den bu yana en düşük seviyeyi gördü. 8 haftanın dibini göre ons altın fiyatı üzerinde ABD dolarının güçlenmesi ve Hazine getirilerindeki artış baskı oluştururken, sarı metal bu sabah 5.559 dolara kadar geri çekildi.

SON DAKİKA: Gram Altın Fiyatlarında SERT DÜŞÜŞ! Ons Altın 8 Haftanın Dibini Dördü - Resim : 1

ALTIN FİYATLARININ NEDEN DÜŞTÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Analist Kyle Rodda, “Altın şimdilik dolar ve getiriler tarafından itiliyor ve bu da kısa vadede bu mekanik düşüşü yaratıyor. Dün açıklanan enflasyon verileri Fed'in önümüzdeki ay faizleri bir miktar düşürebileceğini gösterse de önümüzdeki yıl daha yüksek enflasyon ve dolayısıyla daha az faiz indirimi beklentileri tarafından yönlendiriliyor” yorumunda bulundu.

SON DAKİKA: Gram Altın Fiyatlarında SERT DÜŞÜŞ! Ons Altın 8 Haftanın Dibini Dördü - Resim : 2

GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Bu sabah yurt içinde altın gram fiyatı yüzde 2’den fazla kayıp yaşayarak 2.825 liraya kadar geriledi. 3075 lira seviyesinde rekor kıran gram altın fiyatındaki kayıp 250 liraya ulaştı. Kapalıçarşı serbest piyasada ise 22 ayar gram altın fiyatları da 3000 TL sınırına doğru yaklaşarak 3.003 TL’den ekranlara yansıdı. Çeyrek altın fiyatı 5.054 TL, Cumhuriyet altını fiyatı da 20.427 TL’den değerleniyor.

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