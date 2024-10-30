Gram Altın Fiyatı Tarihinde İlk Kez Bu Rakamı Gördü! Altın Fiyatlarında Çifte Rekor: Tüm Dünyanın Beklediği Gün

Son dakika haberi… Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları bu sabah çifte rekor kırdı. Peki altın fiyatları neden yükseliyor? Tüm dünyanın yakından takip ettiği gün için geri sayım! 5 Kasım’da başlayacak… İşte 30 ekim 2024 Çarşamba Kapalıçarşı altın gram fiyatı, çeyrek altın fiyatları ile haberin detayları…

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Gram Altın Fiyatı Tarihinde İlk Kez Bu Rakamı Gördü! Altın Fiyatlarında Çifte Rekor: Tüm Dünyanın Beklediği Gün

Son dakika: Altın fiyatları, merkez bankalarının alımları ve Orta Doğu ile Ukrayna'daki çatışmaların neden olduğu güvenli liman talebiyle bu yıl yüzde 30'dan fazla değer kazandı. Ayrıca, Kamala Harris ve Donald Trump arasında geçen başa baş ABD başkanlık yarışına ilişkin belirsizlik, altının yatırımcılar için güvenli bir sığınak olarak öne çıkmasını sağladı.

Gram Altın Fiyatı Tarihinde İlk Kez Bu Rakamı Gördü! Altın Fiyatlarında Çifte Rekor: Tüm Dünyanın Beklediği Gün - Resim : 1

ALTIN FİYATLARINDA YENİ REKOR

Altın fiyatları bir rekora daha imza attı. ABD’ de 5 Kasım’da gerçekleşecek başkanlık seçimleri öncesinde piyasalarda belirsizlik artarken yatırımcılar güvenli liman arayışına yöneldi. Asya piyasalarında ons altın fiyatı bu sabah yeni rekor seviyelere ulaştı. Bu sabah itibarıyla altının ons fiyatı 2.794,30 doları görerek tarihi zirvesini güncelledi.

Gram Altın Fiyatı Tarihinde İlk Kez Bu Rakamı Gördü! Altın Fiyatlarında Çifte Rekor: Tüm Dünyanın Beklediği Gün - Resim : 2

FED’DEN ÇEYREK PUANLIK İNDİRİM BEKLENTİSİ

Öte yandan ABD Merkez Bankası Fed’in 6-7 Kasım’da yapacağı faiz kararı toplantısı öncesinde altın piyasası, bankanın 2025’e kadar faiz gevşetme olasılığına dair ipuçları sunabilecek enflasyon ve istihdam verilerine odaklanmış durumda. Bu hafta açıklanacak ekonomik veriler, ekonominin direncini ve iki kasırganın işgücü piyasası üzerindeki etkilerini gösterecek. Ekonomistler gelecek hafta Fed faiz kararı için çeyrek puanlık bir indirim beklediklerini dile getiriyor.

Gram Altın Fiyatı Tarihinde İlk Kez Bu Rakamı Gördü! Altın Fiyatlarında Çifte Rekor: Tüm Dünyanın Beklediği Gün - Resim : 3

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL? (30 EKİM ÇARŞAMBA)

Bu kapsamda Kapalıçarşı serbest piyasada gram altın fiyatı da ons altındaki rekor sonrası yeni günün sabahında merak ediliyordu. Yatırımcılar bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? sorulara yanıt ararken altının gram fiyatında da yeni bir rekor seviye kayıtlara geçti. 22 ayar gram altın fiyatı tarihinde ilk kez 3.066 TL’yi aşarak rekorunu güncelledi.

Aynı dakikalarda yeni çeyrek altın fiyatı 5.419 TL ve Cumhuriyet altını fiyatı da 21.902 TL’den ekranlara yansıyor.

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