Son Dakika: Gram Altın Fiyatı İçin ‘Her An Denenebilir’ Dedi! En Büyük Risk: Herkesin Beklediği Rakam Çok Yakın…

Son dakika: Altın fiyatları, Orta Doğu'daki gerilimlerin artmasıyla birlikte yatırımcıların radarında yer alıyor. İsrail’in, İran’ın füze saldırılarına misilleme yapacağını açıklamasıyla jeopolitik riskler tırmanırken, altın fiyatları yatay seyrini sürdürüyor. Spot altın şu an ons başına 2.657 dolardan işlem görüyor. Aynı şekilde, ons altın ve Dolar/TL kuru üzerinden yapılan hesaplamalara göre gram altın 2.920 TL seviyesine kadar çıktı.

YATIRIMCI YENİDEN GÜVENLİ LİMANA YANAŞTI

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran’ın füze saldırısını “büyük bir hata” olarak nitelendirirken, İran'ın bu hareketi için bedel ödeyeceğini belirtti. Bu sert açıklama, küresel piyasalarda altına olan talebi artırdı ve güvenli liman arayışındaki yatırımcıların altına yönelmesine neden oldu.

RİSK GİDEREK ARTIYOR

Saxo Capital Markets stratejisti Charu Chanana, altının hala güvenilir bir yatırım aracı olarak öne çıktığını ifade ederek, özellikle Orta Doğu’daki çatışmaların daha da şiddetlenmesi durumunda petrol varlıklarının hedef alınabileceğini, bunun da piyasalarda riskleri artıracağını belirtti.

GÖZLER CUMA GÜNÜNDE

2024 yılında altın fiyatları yaklaşık yüzde 30 oranında artış gösterdi ve bir dizi rekor seviyeye ulaştı. Yatırımcıların gözünü Fed’in faiz politikalarına çevirdiği bu süreçte, Cuma günü açıklanacak ABD istihdam raporu büyük önem taşıyor.

CUMHURİYET ALTINI 21 BİN LİRAYI GÖRDÜ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı en çok merak edilen konuların başında geliyor. Altının gram fiyatı bu sabah Kapalıçarşı serbest piyasada 3087 liradan değerleniyor. Çeyrek altın alış fiyatı da 5196 TL seviyesinde bulunurken, Cumhuriyet altını fiyatları 21.000 liradan ekranlara yansıyor.

GRAM ALTINDA YENİ TAHMİN

Ekonomist Hikmet Baydar altın fiyatları için değerlendirmesinde, “Şimdilik yön yukarı” derken, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) önümüzdeki dönemde faiz indirimlerini görebiliriz. Bu da altın için olumlu bir etki yapabilir. Önümüzdeki süreçte ufak tefek dalgalanmalar olabilir. Hala trend için yukarı sinyalleri devam ediyor. 3 bin TL seviyeleri her an denenebilir” yorumunda bulundu.