Euro/TL'de bir rekor daha!

Küresel çapta resesyon riski ve para politikalarının seyrine ilişkin endişelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, Fed'in martta da 25 baz puanlık faiz artışı yapmasının ardından şahin adımlarına son vereceğinin tahmin ediliyor.

Bu gelişmelerle birlikte yeni yıla 20 lira seviyesinden başlayan euro/TL, yeni haftaya rekor seviyede başlayarak 20,57 TL seviyesini test etti.

Euro kuru, geçen cuma günkü kapanışta resmi işlem saatini 20,32 lira seviyesinden tamamlamıştı.

EURO/DOLAR PARİTESİ DENGELENDİ

Euro/dolar paritesi de bugün 1,0927 ile 21 Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin ardından 1,09'un üzerinde dengelendi.

Kaynak: Gerçek Gündem