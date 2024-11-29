SON DAKİKA: EMEKLİ TABAN MAAŞ ZAMMI Formülü Bulundu! SSK’lısı, Bağ-Kur’lusu İçin Son Düzlük: Öncü Verilerin İşaret Ettiği Rakam

Son dakika: Emekliler Ocak 2025 zammı için heyecanla bekliyor. 16 milyondan fazla SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaş zammını belirleyecek 6 aylık enflasyon oranı için son 2 veri kaldı. Gelecek hafta açıklanacak Kasım ayı enflasyon verileri ile emekli zamları için son düzlüğe girilecek. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak? Herkesin gözü TÜİK’ten gelecek açıklamada!

EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

SSK ve BağKur Emekli Maaşı zammı yılda iki kez 6 aylık enflasyon oranları ile şekilleniyor. Memur emeklilerinin ise enflasyon farkına ek toplu sözleşme zammı ile maaşları belirleniyor. Kesin zam oranı 3 Ocak’ta Aralık ayı enflasyonu’nun TÜİK tarafından açıklanan TÜFE verisi ile netleşecek. Ancak öncü veriler ile emekliye zam oranları için ipuçları ortaya çıktı.

EMEKLİYE ZAMDA BU RAKAMLARA DİKKAT!

Yılın ikinci yarısının yüzde 15,45 enflasyon ile kapatması bekleniyor. Bu aynı zamanda Bağ-Kur – SSK emekli zammı anlamına da geliyor. Memur emeklileri içinse oran toplu sözleşme zammı nedeniyle bir miktar daha düşük olacak. Burada da beklenen rakam yüzde 11-12 seviyesinde gelecek.

EN DÜŞÜK MAAŞA DÜZENLEME

Emekli kök maaşı 12.500 liranın altında olanların maaşı en düşük emekli aylığı olan bu rakama tamamlanıyordu. Ocak ayında yapılacak artışın emekli taban maaşına da yansıtılması gündemde. Öne çıkan formül ise zam oranının taban aylığa eklenmesi yönünde. Yüzde 15,45’lik tahmin gerçekleşir ve bu artış taban aylığa da yansıtılırsa en düşük aylık ödemesinin 14.431 lira olabileceği hesaplanıyor.

Takvim’de yer alan haberde diğer ihtimaller de gözler önüne serildi. Ekonomistlerle gerçekleştirilen beklenti anketleri de Ocak zamlarına ilişkin ipuçları veriyor. Anketlerde 2024 yılı enflasyonu yüzde 43,5 ile 45,20 aralığında tahmin ediliyor. Buna göre 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15,04- 16,41 aralığında bekleniyor. Bu oranların taban aylığa yansıtılması halinde de en düşük emekli aylığı ödemesi 14.380 – 14.551 lira aralığına yükselebilecek.

Emeklilerin Ocak zammının refah payı ile yükseltilmesi de gündemde. Eğer refah payı uygulanır ve örneğin zam oranı bununla yüzde 20'ye yükseltilirse, söz konusu artış formülüne göre taban aylık da 15 bin liraya yükselecek.