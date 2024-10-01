SON DAKİKA | Emekli Maaşı ve Memur Maaşı Zammı Adım Adım Netleşiyor! 3 Aylık Enflasyon Farkı Ne Olacak? İpucu Geldi, Milyonların Maaşında Yeni Tablo

Son dakika: Memur zammı ve emekli maaş zammı enflasyon rakamları ile Ocak 2025’te bir kez daha artacak. Geçtiğimiz Temmuz’da SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 24,71, memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil yüzde 19,31 olmuştu. 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı da 12.500 liraya yükseldi. Ocak ayı içinse en net rakamlar gelmeye devam ediyor. Perşembe gününe dikkat!

SSK'LISI, BAĞ-KUR'LUSU, MEMURU BEKLEMEDE!

20 milyondan fazla emekli ve memur her yıl 6 ayda bir olmak üzere yılda iki kez maaş zammı almaya hak kazanıyorlar. SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emekli maaş zammı 6 aylık enflasyon ile, Emekli Sandığı (4c) çalışan ve emeklileri de enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme ile maaş artışını hesaplarında görüyorlar. Bu kapsamda yolun yarısını belirleyen en kritik verilerden biri bu hafta açıklanacak.

EYLÜL AYI ENFLASYONU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Ocak saat 10.00’da Eylül ayı enflasyon rakamlarını duyuracak. Böylece 3 aylık enflasyon farkı da netleşecek.

Birçok kurum emekliye memura zam tahmini için senaryolarını ortaya koyarken 2025 Ocak zamlarının yüzde 10-15 bandında şekillenmesi bekleniyor.

EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ekim Perşembe günü açıklanacak Eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin Eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,09 oldu. Ekonomistlerin Eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,50 ile yüzde 2,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin Eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 51,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,11'e ineceği öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi Ağustos’ta yüzde 43,23 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, bir önceki ay yüzde 2,47 artış kaydetmişti.

İŞTE 3 AYLIK ENFLASYON FARKI TAHMİNİ

Ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2504.61 seviyesine yükselmesi beklenirken, 3 aylık enflasyonun yüzde 7,99 olması bekleniyor. Memur zammı enflasyon farkı oluşması içinse yüzde 1, 86 oranında daha enflasyonun oluşması gerekiyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA İLK RAKAMLAR GELDİ

Bilindiği üzere Temmuz ayında 4 milyona yakın kişinin ‘sıfır zam’ alması ile en düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12.500 liraya yükselmişti. Hükümetin bu zam döneminde masasına gelmesi beklenen rakam da şimdiden ortaya çıktı. Bu kapsamda 14-15 bin TL aralığında bir rakamın milyonlarca emekliyi beklediği öngörülüyor.

İŞTE YENİ ZAM TAHMİNLERİ İLE MAAŞ TABLOLARI

Eylül ayında yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,31'den yüzde 43,14'e indi. OVP'de ise enflasyon beklentileri 2024 için yüzde 33’te yüzde 41,5'e çıktı. Bu kapsamda maaşlar bir kez daha hesaplandı.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNLERİNE GÖRE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ TABLOSU ŞÖYLE DEĞİŞECEK (TEMMUZ 2024 – YÜZDE 13,44 OVP TAHMİNİ – YÜZDE 14,76 MERKEZ BANKASI TAHMİNİ)

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ EN DÜŞÜK MAAŞ TABLOSU (TEMMUZ 2024 – YÜZDE 9,31 OVP TAHMİNİ – YÜZDE 10,59 MERKEZ BANKASI TAHMİNİ)

ZAMLI MEMUR MAAŞI (TEMMUZ 2024 – YÜZDE 9,31 OVP TAHMİNİ – YÜZDE 10,59 MERKEZ BANKASI TAHMİNİ)

MEMUR EMEKLİ MAAŞI (TEMMUZ 2024 – YÜZDE 9,31 OVP TAHMİNİ – YÜZDE 10,59 MERKEZ BANKASI TAHMİNİ)