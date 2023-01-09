Dolar/TL, rekora yürüyor!

Son dakika haberi... Dolar/TL, ABD'de enflasyon baskısının azalacağına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle yönünü yukarı doğru çevirdi.

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Dolar/TL, rekora yürüyor!

ABD'de iş gücü piyasasındaki yavaşlama sinyalleriyle birlikte enflasyon baskısının azalacağına yönelik beklentilerin güçlenirken, perşembe günü açıklanacak ABD'nin enflasyon verisinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabilir.

Öte yandan para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay yüzde 75 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artışı da yüzde 25 ile olasılık dahilinde bulunmaya devam ediyor.

DOLARDA SON DURUM

Bu gelişmelerle dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 18,78 TL'den işlem görüyor.

Cuma günü en düşük 18,6895 ve en yüksek 18,7889 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 18,7233'ten tamamlamıştı.

EURO/DOLAR PARİTESİ ARTTI

Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,4 azalışla 103,5'ten işlem görürken, Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,4 atışla 1,0690 seviyesinde hareket ediyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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