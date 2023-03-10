Dolarda yükseliş sürüyor!

Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli depremlerin ekonomi üzerindeki etkisi izlenirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışına gideceğine yönelik beklentilerle dolar/TL yükselişe geçti.

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Dolarda yükseliş sürüyor!

Dünya ekonomilerinde enflasyonla mücadele devam ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu süreçte attığı adımların piyasalara yansıması devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler yüzde 79'dan yüzde 63'e geriledi.

DOLARDA SON DURUM

Bu gelişmelerle dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 19 TL seviyesini test etti.

Dün, en düşük 18,6854 ve en yüksek 18,9775 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 18,9582'den tamamlamıştı.

OYNAKLIK ARTTI

Öte yandan analistler, ABD'de bankacılık sektörüne ilişkin artan endişelerle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını belirterek, bugün gözlerin ülkede açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildiğini bildirdi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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