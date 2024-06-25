Dolar kuru tüm zamanların rekorunu kırdı!

Son dakika haberi... Piyasalarda enflasyon endişesi hakim görüş olarak kalmaya devam ederken dolar kuru, tüm zamanların rekorunu kırdı.

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Dolar kuru tüm zamanların rekorunu kırdı!

Yüksek seyreden enflasyon TL'nin negatif getirisine yol açarken, piyasalar hareketlendi.

Enflasyon endişesiyle yükselişe geçen dolar kuru 32,96 TL seviyesini görerek rekor tazeledi.

GÖZLER FED'DE

Öte yandan küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin sürmesiyle karışık bir seyir izleniyor.

Dolar kuru tüm zamanların rekorunu kırdı! - Resim : 1

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 74 ve kasımda yüzde 90'da bulunuyor. Olası bir faiz indiriminin ardından bankanın ikinci kez faiz indirimine gitme ihtimali ise aralıkta yüzde 90 ile fiyatlanıyor.

Uzmanı açıkladı: Merkez Bankası'nın dolar kuru ve enflasyon tahmini ne kadar inandırıcı?Uzmanı açıkladı: Merkez Bankası'nın dolar kuru ve enflasyon tahmini ne kadar inandırıcı?Ekonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

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