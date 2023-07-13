Çiğ süte zam!

Son dakika haberi... Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt tavsiye fiyatının, 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere artırıldığını duyurdu.

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Çiğ süte zam!

Enflasyon ve dolar kuru artışı sonrası yem fiyatlarına gelen zamlar üreticinin maliyetini her geçen artırmaya devam etti.

Bu gelişmeler sonrası Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt tavsiye fiyatının, 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere, üreticinin eline litre başına net 11,5 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi.

Konsey tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 11,5 lira olarak belirlenmiştir. Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecektir. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için 17 Kuruş fark uygulanacaktır."

Kaynak: Gerçek Gündem

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