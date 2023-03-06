Borsa İstanbul'da Akşener ve Altılı Masa hareketliliği

İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın İYİ Parti ziyareti ve arından Meral Akşener'in masaya dönmesiyle borsada alımlar arttı.

Siyasi tarafta yaşanan gelişmeler sonrası Borsa İstanbul 100 endeksi, yeni haftaya yüzde 0,61 oranında yükselişle 5 bin 244 puandan başlarken, sonrasında kazançlarını artırdı.

YÜKSELİŞ YÜZDE 3'Ü AŞTI

Görüşme trafiği sonrası BİST100'de yükseliş yüzde 3'ü, bankacılık endeksinde ise yüzde 7,5'i aştı.

Kaynak: Gerçek Gündem