Son Dakika: Benzine 74 Kuruş Zam Geliyor: Akaryakıt Fiyatları Bu Gece Değişiyor (27 Kasım Çarşamba Güncel Mazot-Benzin Fiyatı)

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz günlerde motorin litre fiyatlarına yapılan 1 lira 25 kuruşluk zammın ardından bu kez benzin fiyatına zam geliyor. 23 Kasım’da mazot fiyatına yapılan zam sonrası akatyakıt litre fiyatları 45 liranın da üzerine yükselmişti. Peki benzine zam ne kadar olacak?

BENZİNDE YENİ TARİFE

Benzine 74 kuruş zam bekleniyor. Zamlı fiyatların 28 Kasım Perşembe gününden itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.

27 KASIM ÇARŞAMBA MOTORİN (MAZOT) FİYATI

İstanbul (Avrupa): 44,16 TL

İstanbul (Anadolu): 44,10 TL

İzmir: 45,21 TL

Ankara: 44,73 TL

GÜNCEL BENZİN LİTRE FİYATLARI

İstanbul (Avrupa): 42,32 TL

İstanbul (Anadolu): 42,22 TL

İzmir: 43,18 TL

Ankara: 42,77 TL

