Son Dakika: Benzine 74 Kuruş Zam Geliyor: Akaryakıt Fiyatları Bu Gece Değişiyor (27 Kasım Çarşamba Güncel Mazot-Benzin Fiyatı)
Benzin ve motorin fiyatları son dakika haberleri ile araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Bugün akaryakıta indirim ya da zam olup olmadığı merak edilirken yeni bir gelişme yaşandı. Fiyatlar bu gece yarısı değişiyor. İşte 27 Kasım Çarşamba güncel benzin-mazot fiyatı ile İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları…
Son dakika haberleri: Geçtiğimiz günlerde motorin litre fiyatlarına yapılan 1 lira 25 kuruşluk zammın ardından bu kez benzin fiyatına zam geliyor. 23 Kasım’da mazot fiyatına yapılan zam sonrası akatyakıt litre fiyatları 45 liranın da üzerine yükselmişti. Peki benzine zam ne kadar olacak?
BENZİNDE YENİ TARİFE
Benzine 74 kuruş zam bekleniyor. Zamlı fiyatların 28 Kasım Perşembe gününden itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.
27 KASIM ÇARŞAMBA MOTORİN (MAZOT) FİYATI
İstanbul (Avrupa): 44,16 TL
İstanbul (Anadolu): 44,10 TL
İzmir: 45,21 TL
Ankara: 44,73 TL
GÜNCEL BENZİN LİTRE FİYATLARI
İstanbul (Avrupa): 42,32 TL
İstanbul (Anadolu): 42,22 TL
İzmir: 43,18 TL
Ankara: 42,77 TL
Son Güncelleme: