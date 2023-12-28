Bakan Işıkhan duyurdu: Çalışan emeklilere ödenecek 5 bin TL'nin hesaplara yatacağı tarih belli oldu

Geçtiğimiz günlerde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir defaya mahsus 5 bin ikramiye ödemesi yapılmış, çalışan emekli ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kaydı olan emekliler kapsam dışında tutulmuştu.

Son yapılan çalışmayla birlikte çalışan emeklilere ödenecek 5 bin TL'nin hesaplara yatacağı tarihi açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışan emeklilerimizin 5 bin lira tutarındaki ödemeleri yarın banka hesaplarına yatırılacak. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: Gerçek Gündem