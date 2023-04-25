Bakan Bozdağ'dan kira artışına ilişkin kritik açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, NTV canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kira artışlarındaki yüzde 25'lik sınır düzenlemesinin uzatılacağını belirten Bakan Bozdağ, "Fahiş kira artışı yapanlara hapis cezası gündemde. Fahiş kira artışını önlemek için 3 alternatif hazırladık" dedi.

SEÇİM GÜVENLİĞİ

Seçim güvenliği tartışmalarıyla ilgili de konuşan Bozdağ, "Kimse kimsenin yerine Türkiye'de oy kullanamaz. Türkiye'nin seçimleri dünyanın en güvenilir seçimleridir. YSK, seçimin sadece organizasyonunu yapıyor. Herhangi bir usulsüzlük şikayet olduğu zaman, bunlara ilişkin kesin karara bağlıyor. Sandıkta bir başkan, başkan yardımcısı var. Geri kalan da kamu görevlisi. 5 tane partinin temsilcisi var. Nüfus cüzdanını bu parti temsilcileri temsil ediyor. Her şeyi de birlikte tutanak altına alıyor. Türkiye'de kimse seçime gölge düşüremez" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem