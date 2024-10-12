Asgari Ücret Zammında Bir Tavsiye de IMF’den! O Rakamı İşaret Ettiler: ‘Önemli Ölçüde Yardımcı Olacak’
Asgari ücret zammı için gözler Aralık ayına çevrilirken tahminler ise çalışan herkesin gündeminde. 7 milyon kişiyi doğrudan, 86 milyon kişiyi dolaylı yoldan etkileyecek 2025 asgari ücret zammı için bu kez tahmin IMF'den geldi. Enflasyonla mücadelede zam oranının yüzde 43'lük oranı aşmaması gerektiğine vurgu yaptılar. Peki yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte IMF'nin verdiği oranla asgari ücret 2025 rakamı...
Asgari ücret zammı, emekli ve memur maaş zammı için onlar da tavsiyede bulundu. Aralık ayı sonu ve Ocak ayı başı ekonomide yoğun bir gündeme sahip olacak. Milyonların maaş zammı dönemi yaklaşırken artışta en önemli rolü üstlenecek enflasyon rakamları için tahminler dikkatle takip ediliyor. Asgari ücret kaç TL olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur enflasyon farkı ne olacak? gibi sorular ise yanıt bekleyen en önemli konular arasında.