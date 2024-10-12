Asgari Ücret Zammında Bir Tavsiye de IMF’den! O Rakamı İşaret Ettiler: ‘Önemli Ölçüde Yardımcı Olacak’

Asgari ücret zammı, emekli ve memur maaş zammı için onlar da tavsiyede bulundu. Aralık ayı sonu ve Ocak ayı başı ekonomide yoğun bir gündeme sahip olacak. Milyonların maaş zammı dönemi yaklaşırken artışta en önemli rolü üstlenecek enflasyon rakamları için tahminler dikkatle takip ediliyor. Asgari ücret kaç TL olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur enflasyon farkı ne olacak? gibi sorular ise yanıt bekleyen en önemli konular arasında.