Asgari Ücret Zammı ve Esnek Çalışma… Bakan Işıkhan’dan Çok Net Mesaj: 3 Model Didik Didik İnceleniyor

Son dakika: Asgari ücret zammı için milyonların gözü 10 Aralık’ta başlayacak görüşmelere çevrilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni maaş zamlarına ve çalışma hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni nesil çalışma modellerinden sosyal güvenlik prim desteklerine kadar pek çok başlıkta önemli açıklamalar yapan Bakan Işıkhan, asgari ücret konusunda verdiği mesajda, “vatandaşı enflasyona ezdirmeme” ilkesini vurguladı. İşçi ve işveren kesiminin ortak çıkarlarını gözeterek karar alacaklarını ifade eden Işıkhan, son üç yılda asgari ücreti enflasyon oranının üzerinde artırdıklarını anımsattı. Bu yaklaşımın devam edeceğini kaydetti.

Ekonomim Gazetesi’ne konuşan Bakan Işıkhan, halen yürürlükte olan 1 Ocak’ta yürürlüğe giren 2024 asgari ücretinin, 2023’e göre yüzde 49 net artışla belirlendiğini belirterek, “2024 yılı Ocak-Aralık dönemi için uygulanacak asgari ücret net 17.002,12 TL olarak belirlemiştik. Böylece, bir önceki döneme göre net asgari ücrette yüzde 49 oranında artış yapılmış oldu. 2002 yılında 184,25 TL olan net asgari ücret, 2024 yılında 17.002,12 TL oldu. Bu sürede, net asgari ücret, 2002 yılına göre 2024 yılında nominal olarak 92 kata kadar yükseltildi. Bu kapsamda, net asgari ücrette, 2002 yılına göre 2024 yılında reel olarak yüzde 309’luk artış gerçekleştirildi. Ekim 2024 itibariyle 2002 yılına göre 2024 yılında reel olarak yüzde 212’lik artış gerçekleştirildi” yorumunu yaptı.

2,1 MİLYON İŞYERİ, 15 FARKLI SGK TEŞVİKİNDEN YARARLANIYOR

Son dönemde, vergi ve diğer alanlarda istisna ve muafiyetlerin daraltılması konusunda ekonomi yönetimi tarafından sıklıkla yapılan açıklamalara yönelik değerlendirmelerde bulunan Işıkhan, desteklerin birkaç kanaldan olumlu etki yaptığını; zaman zaman gözden geçirilerek, değişikliklerle etkinliğinin artırıldığını vurgulayarak, “Kayıtlı istihdamın artırılması, gönüllü uyumun ve düzenli prim ödeme kültürünün yaygınlaştırılması, kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının artırılması ve bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması gibi amaçlarla çeşitli sigorta primi teşvikleri uyguluyoruz” dedi.

Halen, 13’ü 4/a statüsünde eleman çalıştıran işyerleri, 2’si 4/b sigortalılar için toplamda 15 teşvik, destek ve indirim uygulandığını belirten Işıkhan, 2002’den bu yana aktif sigortalı sayısında yüzde 112, işyeri sayısında yüzde 200 artış sağlandığını; 2022’de 109.1, 2023’te 206.2 ve 2024 Ocak-Eylül döneminde 264,5 milyar TL teşvik sağlandığını, 2024 itibariyle 2,1 milyon işyeri ve 13,3 milyon sigortalının bu teşvik, destek ve indirimden yararlandığını belirtti. Işıkhan, son 22 yıldaki teşvik tutarının da 889,5 milyar TL’ye ulaştığını söyledi.

ESNEK ÇALIŞMADA UZLAŞI ARANACAK

Bakan Işıkhan ayrıca yeni nesil çalışma modellerine yönelik olarak da yeni ekonomik ortamda hem Türkiye hem de dünyada değişimler olduğunu, yeni yöntem ve usullerin geliştirildiğini kaydetti. Bu konuda, halen bir kısmı mevzuatta olan çalışma modelleri dışında, başka ülkelerde uygulaması da bulunan “Sıfır Saat Sözleşmeler Mikro İşler (Mini Jobs), Faaliyet Bazlı Çalışma Serbest Çalışma ve Dijital Platform Çalışması” gibi yöntemlerin incelendiğini kaydeden Işıkhan, zaman zaman işçi kesiminin iş güvencesi ve emeklilik hakları yönünden endişelerini dile getirdiği bu konuda üçlü mutabakatı arayacağını söyledi.

Işıkhan, “Yeni nesil çalışma modellerini özellikle kadın, genç ve engelliler gibi işgücü piyasasında dezavantajlı konumda olan kişilerin işgücü piyasasına katılmalarını ve kalıcı olmalarını sağlamak için geliştiriyoruz. Söz konusu modelleri geliştirirken işçi haklarından geri adım atılmayacak olup işçi ve işverenlerimizin mutabakatını arayacağız. Modellerin güvenceli olması da kesinlikle dikkat edeceğimiz bir husus. Her konuda olduğu gibi burada da sosyal diyalog mekanizmalarını en doğru şekilde işleteceğiz” dedi.

Kaynak: Ekonomi Gazetesi