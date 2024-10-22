Asgari Ücret Zammı Oranı Ortaya Çıktı! Satır Arasında Kalan Rakam: ‘Milyonları Böyle Bir Yıl Bekliyor’ Diyerek Anlattı
Son dakika haberi... Asgari ücret zammı için 2025 yılı bütçesinden ipucu geldi. Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Sorusuna yanıt veren Vergi Uzmanı Ozan Bingöl satır arasında kalan o rakamı söyledi. Asgari ücrete yüzde 25 zam bekleyen uzman isim vergilerdeki artışın yüzde 45’i aşacağını ve sabit gelirliyi zor bir yılın beklediğini dile getirdi.
Kaynak: Sözcü
Son dakika: 2025 yılı sabit gelirli emekli, memur ve asgari ücretli için zorlu geçecek gibi görünüyor. Bütçe teklifine göre vatandaşların üzerindeki vergi yükü yüzde 45,4 oranında artacakken, emekli zammı, memur maaş zammı ve asgari ücret zammı gibi artışlar ortalama yüzde 25 seviyelerinde olacak. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, ‘Gelirlerin azaldığı ancak vergi, bütçe açığı ve faizlerin arttığı bir yıl daha bizi bekliyor’ diyerek konuyu özetledi.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI TAHMİNİ
Gelecek yılın bütçe rakamlarına bakıldığında devletin gelirleri 12,8 trilyon lira giderleri ise 14,7 trilyon lira olarak öngörüldü. Bu rakamın 12,6 milyon lirasının vergiden geleceğini dile getiren Ozan Bingöl, “Bu miktar yine bütçe açıklarını kapatmaya yetmeyecek” dedi. Ayrıca bütçede yer alan personel giderleri kaleminin yapılacak maaş zamlarına dair ipucu verdiğini belirterek, 2024 yılında 667 milyar lira olan asgari ücret istisnasının 2025’te 853 milyar liraya çıkacağını söyledi. Bu kapsamda 2025 asgari ücret zammının yüzde 25 civarında olabileceğini kaydetti.
VERGİ ARTIŞI HEDEF ENFLASYONUN ÜZERİNE ÇIKACAK
Bingöl ayrıca vergilerin yüzde 45,4 oranında artacağına işaret ederek, OVP’de belirlenen yüzde 17,5’lik 2025 enflasyon hedefinin çok üzerinde bir vergi artışı yaşanacağını belirtti. Bu durumu maaş zamlarının enflasyona yenileceğinin habercisi olarak gören uzman isim alım gücünün yeniden gerileyebileceğinin altını çizdi.
“KİMİN BÜTÇESİ?”
2025 bütçesinin özellikle sabit gelirli vatandaş için sorunları çözmekten uzak olduğunu ifade eden Vergi Uzmanı, “Bu bütçe, halkın sırtındaki vergi yükünü artıran, maaşları ise yetersiz seviyelerde bırakan bir bütçe" dedi.
Emekli, memur ve dar gelirli vatandaşlar için bu bütçenin çözüm üretmediğini vurgulayan Bingöl, son olarak şu soruyu sordu: “Bu bütçe kimin bütçesi?”