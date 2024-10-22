Asgari Ücret Zammı Oranı Ortaya Çıktı! Satır Arasında Kalan Rakam: ‘Milyonları Böyle Bir Yıl Bekliyor’ Diyerek Anlattı

ASGARİ ÜCRET ZAMMI TAHMİNİ

Gelecek yılın bütçe rakamlarına bakıldığında devletin gelirleri 12,8 trilyon lira giderleri ise 14,7 trilyon lira olarak öngörüldü. Bu rakamın 12,6 milyon lirasının vergiden geleceğini dile getiren Ozan Bingöl, “Bu miktar yine bütçe açıklarını kapatmaya yetmeyecek” dedi. Ayrıca bütçede yer alan personel giderleri kaleminin yapılacak maaş zamlarına dair ipucu verdiğini belirterek, 2024 yılında 667 milyar lira olan asgari ücret istisnasının 2025’te 853 milyar liraya çıkacağını söyledi. Bu kapsamda 2025 asgari ücret zammının yüzde 25 civarında olabileceğini kaydetti.