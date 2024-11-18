Asgari Ücret İçin Merkez Bankası Hamleyi Değiştirdi: 2 Hafta Öncesine Kadar ‘Yüzde 25’ Konuşuluyordu: 23.500 liraya dayanacak

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ni açıklamıştı. Buna göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,11'den yüzde 44,81'e yükseldi. Mali Müşavir İsmet Çetinkaya asgari ücret düzenlemesinde enflasyon tahminlerinin önemine dikkat çekerken, “Asgari ücret her ne kadar çalışanların beklediği bir rakam olsa da 85 milyona yakın vatandaşımızı etkileyen bir endeks. Burada beklentiler var. Bakan Şimşek, Bakan Işıkhan’ın açıklamaları var, TÜRK-İŞ’in açıklamaları var. Bu yıl daha farklı beklentiler var. 2 haftaöncesine kadar konuşulan yüzde 25’lik oran vardı. Yüzde 25 olursa asgari ücret 21 bin 250 lira olur. Ben yüzde 25’lik asgari ücret artışı olacağını düşünmüyorum” şeklinde değerlendirmede bulundu.