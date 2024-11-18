Asgari Ücret İçin Merkez Bankası Hamleyi Değiştirdi: 2 Hafta Öncesine Kadar ‘Yüzde 25’ Konuşuluyordu: 23.500 liraya dayanacak
Son dakika haberleri… Asgari ücret 2025 Ocak ayında zamlanacak! Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı masasında en önemli veri ise enflasyon rakamları olacak. Birçok oran konuşulurken asgari ücret zammı için Merkez Bankası’nın son verisi ipucunu verdi. İşte yeni asgari ücret tahmini ile haberin detayları…
Son dakika: Aralık ayına sayılı günler kala Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları başta asgari ücretliler olmak üzere tüm ücretli çalışanların gündemindeki sıcaklığını artırdı. Masada TİSK’in talepleri, TÜRK-İŞ’in açlık ve yoksulluk sınırı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın beklenti anketleri, büyüme rakamları ve Merkez Bankası’nın enflasyon tahminleri yer alacak. İşte yeni asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin Mali Müşavir İsmet Çetinkaya’dan dikkat çeken açıklama!
Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ni açıklamıştı. Buna göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,11'den yüzde 44,81'e yükseldi. Mali Müşavir İsmet Çetinkaya asgari ücret düzenlemesinde enflasyon tahminlerinin önemine dikkat çekerken, “Asgari ücret her ne kadar çalışanların beklediği bir rakam olsa da 85 milyona yakın vatandaşımızı etkileyen bir endeks. Burada beklentiler var. Bakan Şimşek, Bakan Işıkhan’ın açıklamaları var, TÜRK-İŞ’in açıklamaları var. Bu yıl daha farklı beklentiler var. 2 haftaöncesine kadar konuşulan yüzde 25’lik oran vardı. Yüzde 25 olursa asgari ücret 21 bin 250 lira olur. Ben yüzde 25’lik asgari ücret artışı olacağını düşünmüyorum” şeklinde değerlendirmede bulundu.
‘ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?’ SORUSUNA YANIT VERDİ
Merkez Bankası’nın enflasyon hedefleri ile 2025 asgari ücret rakamı için tahminini açıklayan uzman isim, “Geçen hafta Merkez Bankası enflasyon beklentisinde revize yapmıştı. Yüzde 30 artış olursa 20.102 TL, yüzde 35 artış olursa 22.952 bin lira olacak. Yüzde 40 zam olursa 23.802, yüzde 50’lik artış olursa 25.503 lira olacak. Benim beklentim yüzde 38’lik bir artışla 23.462 liralık bir asgari ücretin Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından açıklanacağını düşünüyorum” dedi.
‘ENFLASYONA YAKIN BİR ORAN AÇIKLANACAK’
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in asgari ücret sözlerine değinen Çetinkaya, “Bakan Şimşek, ‘Piyasanın dengesini bozmayacak, rekabet gücünü zorlamayacak bir asgari ücret açıklanacağını ümit ediyorum’ demişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın da asgari ücretin çalışanları enflasyon karşısında ezdirmeyeceği yönünde açıklaması olmuştu. İki bakanın açıklaması doğrultusunda enflasyona yakın bir oranın açıklanacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
2024 ASGARİ ÜCRET BRÜT VE NET RAKAMI
Geçtiğimiz yıl 11.402 TL olan asgari ücrete yüzde 49,11’lik artış yapılmış ve net 17.002 olarak belirlenmişti. Brüt asgari ücret ise 20.002 TL olmuştu. Bu artış asgari ücrette 5600 TL’ye tekabül ederken şimdi tüm dikkatler 2025 asgari ücret oranlarına çevrildi.