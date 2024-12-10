SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET için Beklenen Gün Geldi: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın O Talimatı Tüm Dengeleri Değiştirecek! 2025 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

Son dakika: Türkiye’de milyonlarca çalışanın beklediği an geldi. 7 milyon çalışanı doğrudan tüm Türkiye’nin ise genç, yaşlı demeden gelirini dolaylı yoldan etkileyecek yeni asgari ücret için yaklaşık 3 hafta sürecek olan maraton başlıyor. Son dakika açıklamaları peş peşe gelirken "Asgari ücret 2025 toplantısı ne zaman, Brüt asgari ücret, net asgari ücret ne kadar olacak" gibi sorular en çok merak edilen gündem başlıkları arasında yerini aldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 asgari ücret rakamını belirlemek için masaya oturuyor. İşte toplantı masasında bugün gündeme gelecek konular ve haberin detayları…

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret için masada hangi formüller var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne mesaj verdi?

TÜRK-İŞ, TİSK ve hükümetin asgari ücret talepleri neler?

İşte son dakika gelişmeleriyle beraber milyonların en çok merak ettiği detaylar...

2025 ASGARİ ÜCRET İÇİN İLK ADIM! KRİTİK TOPLANTI BUGÜN

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 16.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Toplantıda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik ekip sosyal dengeleri ve ekonomik verileri dikkate alarak yeni asgari ücreti belirleyecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapacak. Ağar'ın başkanlığındaki işçi heyetinde bu yıl aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, Karayolları'nda taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven yer alacak.

MEVCUT 2024 ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

SON VİRAJDA ERDOĞAN’DAN İPUCU

Asgari ücret ne kadar olacak? tartışmaları bu yıl en büyük belirsizliklerinden birini yaşıyor. Geçtiğimiz dönemlerde aşağı yukarı tahmin edilebilir olan en düşük çalışan maaşı için bu yıl gerçekleşecek-hedef enflasyon beklentisi nedeniyle yüzde 20-45 aralığı tahminleri zorlaştırıyor.

Ancak en kritik gün öncesi asgari ücrette son sözü söyleyecek kişi yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İpucu niteliğinde olan o açıklamasında Erdoğan, "Çalışanlarımızın beklentilerini gözetecek, ülkemiz ekonomisine ağır bir yük getirmeyecek bir anlayışla sürecin yürütüleceğine inanıyorum" dedi.

HÜKÜMETİN PLANI O AÇIKLAMADA GİZLİ!

Erdoğan’ın ‘çalışanları enflasyona ezdirmeme’ talimatı ise bu kapsamda masanın hakemi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ajandasındaki en önemli veri olacak. Bu kapsamda yüzde 45 oranındaki enflasyon beklentileri ile değerlendirme yapıldığında net asgari ücret 2025 yılı için 24.650 TL olarak hesaplanabilir.

İŞÇİ VE İŞVERENİN ASGARİ ÜCRET TALEBİ

İş dünyası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve IMF’den gelen açıklamalar dahilinde masaya yüzde 25-30 zam önerisi ile oturacak. Bu oranlar beraber değerlendirildiğinde işveren sendikası net asgari ücret için 21 bin 250 ila 22 bin 100 lira arasında değişen bir teklifle gelecek. İlk teklif işçi temsilcisi TİSK’ten gelecek. Ancak bugünkü toplantı sadece yol haritasını belirlemek üzerine olacak. Rakam konuşulmayacak.

İşçi temsilcisi TÜRK-İŞ ise masaya açlık ve yoksulluk sınırı verilerini koyacak. Yıl sonu enflasyon beklentileri de işçilerin çantasındaki bir diğer veri olacak. TÜRK-İş'in ilk olarak bekar bir işçinin yaşam maliyeti olarak 26 bin 712 lirayı masaya getirmesi bekleniyor. Bu veriye ilave olarak TÜRK-İş 4 kişilik bir ailenin gıda harcaması rakamlarını öne sürecek.

YENİ ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret zammı aralık ayının son haftasında açıklanacak. Buna göre 23-26 Aralık tarihleri arasında yeni ücretin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklaması bekleniyor.

YENİ YILDA ZAM SONRASI ÖDENEKLER DEĞİŞECEK

Çalışanların vergi dışı kazanç tutarı artacak

Kıdem tazminatı tabanı değişecek

En düşük rapor parası yükselecek

Annelerin iş görmezlik ödenekleri değişecek

Yarı zamanlı çalışan anneye verilen ödenek artacak

Stajyer ücretleri 2025 için yükselecek

İşsizlik maaşı miktarı artacak

BORÇLANMALAR ARTIYOR