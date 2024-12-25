Gözler Emekli Maaş Zammı için Enflasyon Farkında! Yeni Asgari Ücret İpucunu Verdi: Cem Küçük ‘Emekliyi Çok Zorlar’ Diyerek Açıkladı

Son dakika: Asgari ücret zammı 2025 yılı için yüzde 30 artırılarak net 17.002 TL’den 22.104 TL’ye, brüt 20.002 TL’den 26.002 TL’ye yükseltildi. Açıklama dün sürpriz bir şekilde gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrasında geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yanına TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol’u da alarak yeni asgari ücreti açıkladı. 29.583 TL asgari ücret teklif eden TÜRK-İŞ ise masadan kalkarak tepkisini ortaya koydu. Asgari ücretten sonra şimdi sırada 20 milyondan fazla vatandaşı ilgilendiren emekli zammı ve memur maaş zammında gözler çevrildi. 2025 asgari ücret rakamı emekliye ve memura zamda refah payı ipucunu verdi. Peki asgari ücrete refah payı gelir mi? Emekli ve memur zammı ne olacak? İşte 4a, 4b, 4c emekli-memur maaş tabloları ile 2025 asgari ücretin işverene maliyeti…

2025 ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ 30 BİN TL’Yİ AŞTI

Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu. Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 4 bin 30 lira 85 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 520 lira 11 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu.

İŞVERENE DEVLET DESTEĞİNDE ARTIŞ

Yeni asgari ücret rakamıyla, devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 700 liradan 1000 liraya çıkarıldı.

ASGARİ ÜCRETTE GÖZLER ERDOĞAN’DA

Yeni asgari ücretin Resmi Gazete’den henüz karara bağlanmamış olması okları bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevirdi. Bugün saat 12.00’de partisinin grup toplantısında konuşacak olan Erdoğan’ın asgari ücrete son bir dokunuş yapıp yapmayacağı merak ediliyor.

EKONOMİST MUHAMMET BAYRAM: ‘REFAH PAYI DOKUNUŞU OLACAĞINI TAHMİN EDİYORUM’

Konuya ilişkin Gerçek Gündem’e değerlendirmede bulunan Ekonomist Muhammet Bayram, “Asgari ücret yüzde 30 zam ile 22.104 TL’ye çıktı, işverene maliyeti 30.555 TL oldu. Bu karar işçi temsilcisi olmadan işveren ile devlet tarafından alınmış oldu. Zaten TÜRK-İŞ Başkanı 29.583 TL altına imza atmayacaklarını ve masada olmayacaklarını açıklamıştı. Bugün AK Parti grup toplantısı yapılacak. Grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı’nın bir refah payı dokunuşu olacağını tahmin ediyorum. Söz konusu tutar çalışanın enflasyon karşısında ezdirilmeyeceği, işverenin istihdam durumunu bozmayacağı bir rakam şeklinde olacaktır” yorumunu yaptı.

3 OCAK’TA EMEKLİ VE MEMURA ZAM!

Yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinden Genel Sağlık Sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde 1 Ocak 2025 itibarıyla değişiklik yaşanacak. Tüm bunların yanı sıra 3 Ocak Cuma günü açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamları ile memur maaş zammı ve emekli zammı için 6 aylık enflasyon farkı da kesinleşecek.

EMEKLİ MAAŞINA REFAH PAYI YOK

Asgari ücret zammı için 'Ters köşe' olduk diyen Gazeteci Cem Küçük, katıldığı canlı yayında emekli zammına refah payına ilişkin de yorumda bulunarak, “İşverenin dediği oldu. 24-25 bin TL'nin üstüne çıkarsa çok adam çıkarırız diye iş verenin dediği olmuş. Yıl sonu enflasyon yüzde 42,91. Yıllık yüzde 43-44 civarında gelecek. Yüzde 35 olsa anlaşılır ancak 22 bin TL çok düşük. Bu şu demek; işverenin dediği olmuş, demek ki emekliye 6 aylık fark verilecek. Bu zam vatandaşı, özel sektörü ve emekliyi çok zorlar” ifadelerini kullandı.

5 AYLIK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 14,57 OLDU

Kasım ayı enflasyonunun yüzde 2,24 gelmesi ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı için yüzde 14,57’lik artış garantilendi. 4c memur emeklisi ve memur için yüzde 6’lık toplu sözleşme zammı ve 5 aylık yüzde 4,15 enflasyon farkı ile artış yüzde 10,40 olarak kesinleşti.

Merkez Bankası’nın Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde enflasyonun cari ayda yüzde 1,72 olarak açıklanması bekleniyor. Bu tahmin ile 6 aylık enflasyon yüzde 16,54 olacak. SSK, Bağ-Kur emekli zammı da aynı oranda gerçekleşecek. Memur enflasyon farkı yüzde 5,95’e yükselirken, memur zammı da yüzde 12,31 olacak.

EMEKLİ KÖK MAAŞ 2025 ZAMMI TABLOSU (MEVCUT - 5 AYLIK - 6 AYLIK)

Bağ-Kur Esnaf: 12.695 TL - 14.545 TL - 14.795 TL

Bağ-Kur Tarım: 10.089 TL - 11.559 TL - 11.758 TL

SSK 2000 öncesi: 14.178 TL - 16.244 TL - 16.523 TL

SSK 2000 sonrası: 8.789 TL - 10.070 TL 10.245 TL

Not: Ancak en düşük emekli maaşı olan 12.500’ün altında kalan rakamlar yine taban aylığa eşitlenerek maaşları bu rakam seviyesinde kalmaya devam edecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLUR?

En düşük emekli maaşı için de en az 6 aylık enflasyon oranında bir artış bekleniyor. Şu an 12.500 TL olan emekli taban maaşının yüzde 16,54 oranında artması ile yeni rakamın 14.567 TL’ye yükselebileceği tahmin ediliyor. Bu rakamın yuvarlama yapılarak üst limit 15.000 TL’ye tamamlanması bekleniyor. En düşük emekli maaşı alanlarının sayısının 3,7 milyondan 4-4,5 milyona çıkabileceği konusundaki endişeler nedeniyle rakamın daha yüksek tutulması ise beklenmiyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 2025

En düşük memur emekli maaşı - 17.586 TL - 19.837 TL - 19.926 TL

En düşük memur maaşı - 39.205 TL – 43.283 TL - 44.031 TL

Bekar memur maaş - 36.236 – 40.004 TL - 40.696 TL

İŞTE MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞLARI (MEVCUT - 6 AYLIK)

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4: 57.762 TL - 64.872 TL

Memur (Üniversite Mezunu) 9/1: 40.824 TL - 45.849 TL

Uzman Öğretmen 1/4: 52.575 TL - 59.046 TL

Öğretmen 1/4: 47.441 TL - 53.280 TL

Başkomiser 1/3: 58.074 TL - 65.222 TL

Polis Memuru 8/1: 52.552 TL - 59.021 TL

Uzman Doktor 1/4: 66.174 TL - 74.320 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1: 47.060 TL - 52.853 TL

Mühendis 1/4 - 58.957 TL: 64.440 TL - 72.372 TL

Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1: 41.890 TL - 47.046 TL

Profesör 1/4: 85.671 TL - 96.217 TL

Araştırma Görevlisi 7/1: 56.537 TL - 63.496 TL

Vaiz 1/4: 49.161 TL - 55.212 TL

Avukat 1/4: 56.179 TL - 63.094 TL

EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI (MEVCUT - 6 AYLIK)

Müsteşar 1/1: 63.946 TL - 71.817 TL

Genel Müdür 1/1: 56.598 TL - 63.565 TL

Şube Müdürü (Lisans) 1/4: 22.210 TL - 24.944 TL

Memur (Lisans) 4/1: 17.388 TL - 19.528 TL

Öğretmen 1/4: 26.338 TL - 29.580 TL

Kaymakam 1. Sınıf 1/4: 37.289 TL - 41.879 TL

Başkomiser 1/4: 26.338 TL - 29.580 TL

Polis Memuru 1/4: 26.338 TL - 29.580 TL

Hemşire (Lisans) 5/1: 26.338 TL - 29.580 TL

Mühendis 1/4: 26.372 TL - 29.618 TL

Teknisyen (Lise) 11/1: 18.934 TL - 21.264 TL

Pratisyen Hekim 1/4: 38.926 TL - 43.717 TL

Profesör 1/4: 46.122 TL - 51.799 TL

İmam Hatip: 26.568 TL - 29.838 TL

Avukat 1/4: 26.568 TL - 29.838 TL

Kaynak: Haber Merkezi