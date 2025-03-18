SON DAKİKA: Altın Fiyatlarında 3’lü Rekor! Çeyrek Altın 6 Bin Lirayı Aştı (18 Mart Salı Güncel Gram Altın Fiyatları)

Son dakika: Altın fiyatları bu sabah bir kez daha kritik eşikleri tek tek aşarak yeni rekoruna imza attı. Yatırımcıların, ekonomik yavaşlama endişelerini körükleyen ABD verilerinin, İsrail'in hava saldırıları ve Trump'ın İran'a yönelik söylemleri sonrası Orta Doğu'daki gerilimin tırmanması altına olan talepi yeniden artırdı. Ons altın bu sabah 3000 dolar sınırını aşarak rekorunu 3015,08 dolara taşıdı. Ons altın şu sıralarda 3013 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTINDA TARİHİ ZİRVE

Yurt içinde Kapalıçarşı serbest piyasada altın gram fiyatı ve çeyrek altın fiyatları da rekoruna bir yenisini daha ekledi. Bankalararası serbest piyasada gram altın fiyatları 3.551 liranın üzerine yükselerek tarihi zirvesini gördü.

Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatları ise tarihinde ilk kez 6 bin lira sınırını aştı. Şu sıralar 6027 liradan ekranlara yansıyor. Cumhuriyet altını da 25 bin TL yolunda ilerliyor. Satış fiyatı ise bu sabah 24.647 lira olarak alıcılara sunuluyor.

İKİ DEV BANKADAN ALTIN TAHMİNİ

Hem ABD hem de küresel ekonomi için daha kasvetli bir görünüm, külçenin belirsiz zamanlarda bir değer deposu olarak rolünün altını çizdi. Metal bu yıl şimdiye kadar yüzde 14'ten fazla yükseldi ve 2024'teki güçlü yıllık yükselişini sürdürdü. Son haftalarda birçok büyük banka bu yıl için fiyat hedeflerini yükseltti.

Bu kapsamda dün İsviçreli yatırım bankası altın fiyatları için tahminlerini 3200 dolara revize etti.

Bugün ise Avustralyalı ANZ Bank yayımladığı bir araştırma notunda, sıfır ila üç aylık altın fiyat tahminini ons başına 3.100 dolara, 6 aylık tahminini ise ons başına 3.200 dolara yükselttiğini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi