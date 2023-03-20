Altın fiyatlarına bankacılık dopingi: Gram altında rekor üstüne rekor!

Son dakika haberi... Küresel piyasalarda, bankacılık sektöründeki sıkıntıların devam edebileceğine ilişkin endişeler altın fiyatlarına doping etkisi yaptı. Bu gelişmelerle gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı. Öte yandan altının onsu geçen yılın mart ayından bu yana ilk kez iki bin doları gördü.

Altın fiyatlarına bankacılık dopingi: Gram altında rekor üstüne rekor!

ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizinin ardından piyasalardaki belirsizlikler, yatırımcıları güvenli liman varlıklara yönlendirdi.

Bankacılık sektörüne ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, çarşamba günkü Fed toplantısı öncesi artan belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmeler sonrası gram altın, tüm zamanların rekorunu kırarak bin 226 TL seviyesinde işlem görmeye başladı.

Gram altın cuma günü piyasaların kapanışında günü bin 201 TL'den tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 34 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 110 liradan satılıyor.

ALTININ ONSU 2 BİN DOLARI GÖRDÜ

Öte yandan altının onsu küresel piyasalarda 2 bin doları gördü ve Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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