Altın Fiyatları Rekor Kırdı, Gümüşte 12 Yılın Zirvesi: ‘Uygun Bir Senaryo’ Diyerek Yeni Rakamı Verdi
Son dakika haberi… Altın fiyatları bir kez daha zirvede! Dur durak bilmeden yükselen ons altın tüm zamanların rekorunu yeni haftada bir kez daha kırdı. Buradan destek bulan gram altın fiyatı da rekor seviyelere yükseldi. Uzmanlar altın tahmini için yıl sonu hedef rakamını yükseltirken, ‘Her iki cephe de altına uygun bir senaryo’ deyip yükselişin devamı sinyalini verdiler. Gümüş fiyatı ise 12 yılın zirvesine oturdu.
Son dakika: Altın fiyatı yeni haftaya rekorla başladı. ABD seçimlerini çevreleyen belirsizlikler, Orta Doğu'daki gerilimin tırmanması ve büyük merkez bankalarının faiz indirimlerinin etkisiyle ons altın rekorlarına yeni haftada da devam ediyor. Ons altın bu sabah 2.732,86 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,37 artışla ons başına 2.730 dolardan işlem görüyor.
GÜMÜŞTE 12 YILIN ZİRVESİ
Altındaki güçlü yükselişin etkisiyle gümüş fiyatı da yaklaşık 12 yılın zirvesine ulaştı.Spot gümüş yüzde 1,4 artışla ons başına 34,11 dolara yükselerek 2012 sonundan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Şu sıralarda da yüzde 1,04 artışla 34,06 seviyesinde.
“ANİ YÜKSELİŞİ YAVAŞLATABİLİR”
KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, “Mevcut piyasa ortamı, faiz oranlarının güneye doğru hareket etmesi ve artan jeopolitik risklerden oluşuyor. Her iki cephede de altına uygun bir senaryo. Altın için, 2.800 dolar uygun bir yılsonu hedefi olarak görünüyor. Bazı karları kilitleme isteği olacak ve bu da ani yükselişi yavaşlatabilir” dedi. Bununla birlikte Waterer, herhangi bir geri çekilme olması durumunda alıcıların daha iyi giriş noktaları için kenarda bekleyeceğini beklediğini söyledi.
GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN FİYATI
Yurt içinde Kapalıçarşı serbest piyasada 22 ayar gram altın fiyatı 3.157 liraya yükseldi. 24 ayar gram altın ise2.282 liradan ekranlara yansıyor. Cumhuriyet altını 21.475 lira seviyesinde bulunurken, yeni çeyrek altın 5.314 TL ve eski çeyrek altın da 5.111 liradan değerleniyor.