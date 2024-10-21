Altın Fiyatları Rekor Kırdı, Gümüşte 12 Yılın Zirvesi: ‘Uygun Bir Senaryo’ Diyerek Yeni Rakamı Verdi

“ANİ YÜKSELİŞİ YAVAŞLATABİLİR”

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, “Mevcut piyasa ortamı, faiz oranlarının güneye doğru hareket etmesi ve artan jeopolitik risklerden oluşuyor. Her iki cephede de altına uygun bir senaryo. Altın için, 2.800 dolar uygun bir yılsonu hedefi olarak görünüyor. Bazı karları kilitleme isteği olacak ve bu da ani yükselişi yavaşlatabilir” dedi. Bununla birlikte Waterer, herhangi bir geri çekilme olması durumunda alıcıların daha iyi giriş noktaları için kenarda bekleyeceğini beklediğini söyledi.