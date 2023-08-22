Son dakika: AKP'den emekli maaşları açıklaması: İnşallah emeklilerimize...
Son dakika haberi... AKP Grup Başkanı Abdullar Güler, emekli maaşlarına ilişkin açıklama yaptı. Güler, "İnşallah emeklilerimize de çalışanlarımıza da özlük hakları noktasında bir çalışmayı ortaya koyacağız" dedi.
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, yaklaşan yerel seçimler öncesi 'şehir buluşmaları' çerçevesinde Aydın'a geldi.
AKP Grup Başkanı Güler konuşmasının bir bölümünde emekli maaş zamları ile ilgili bir beklenti oluştuğunu ve konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışma başlattığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:
"Bizim birinci hedefimiz enflasyonla mücadele. Hayat pahalılığı dediğimiz bir sorun ile mücadele ederken fiyat istikrarını sağlayacak ve enflasyonu tek haneli rakamlara indirecek bir çalışma yürütüyoruz. Milletvekillerimiz ve sahada vatandaşlarla görüştüğümüzde özellikle emeklilerimiz ile ilgili bir beklenti var. Tabi bu durum Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da arz edildi."
"BİR ORANDAN BAHSETME İMKANIM YOK"
"Şu anda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız etki analizleri ile beraber bu konuda bir çalışma yürütüyor" diyen Güler, "Meclis açıldığında bunu değerlendireceğiz. Sonuç itibarıyla benim bir orandan bahsetme imkanım yok. Tabi süreci açısından da bir şey deme imkanımız yok" dedi.