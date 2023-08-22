Son dakika: AKP'den emekli maaşları açıklaması: İnşallah emeklilerimize...

"Bizim birinci hedefimiz enflasyonla mücadele. Hayat pahalılığı dediğimiz bir sorun ile mücadele ederken fiyat istikrarını sağlayacak ve enflasyonu tek haneli rakamlara indirecek bir çalışma yürütüyoruz. Milletvekillerimiz ve sahada vatandaşlarla görüştüğümüzde özellikle emeklilerimiz ile ilgili bir beklenti var. Tabi bu durum Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da arz edildi."