Son Dakika: Akaryakıta Çifte Zam! Benzin ve Motorinde Tabela Peş Peşe Değişecek: Aylar Sonra İlk Kez… (9 Ekim Çarşamba Güncel Akaryakıt Fiyatları)
Son dakika: Araç sahibi milyonları yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatları için beklenen oldu. Hem benzin fiyatı hem de motorin fiyatları birer gün arayla değişiyor. Peki bugün akaryakıta indirim zam var mı? Güncel benzin mazot fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin, motorin, LPG (otogaz) fiyatları ile haberin detayları…
Son dakika haberleri… Başta benzin ve motorin fiyatları olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petrol, Çin'in ekonomik görünümüyle ilgili endişeler nedeniyle önceki seansta bir yıldan uzun süredir gördüğü en büyük düşüşünün ardından yükselişe geçti.
Dünkü yüzde 4,6 düşüşün ardından bu sabah brent petrol 77,5 dolara yakın işlem görürken, ABD ham petrolü ise 74 doların altında seyrediyor. Petrol fiyatlarında yaşanan bu hareketlenme ise yurt içinde akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini bu gece itibarıyla gösterecek. Araç sahipleri dikkat! Hem benzin litre fiyatı hem de mazot fiyatı peş peşe değişecek. Akaryakıt litre fiyatları için zam yolda…
BENZİN VE MOTORİNE PEŞ PEŞE ZAM
Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatları için 1,55 TL, yarın gece yarısından itibaren ise benzin fiyatlarına 1 lira 26 kuruşluk artış yapılacağı öğrenildi.
ZAM SONRASI AKARYAKIT FİYATLARI NE OLACAK?
İstanbul’da ortalama fiyatlar motorinde 44,26 TL ve benzinde 44,16 TL, İzmir’de motorin 45,23 TL ve benzinde 44,98 TL, Ankara’da ise motorin 44,72 TL ve benzinde 44,52 TL olacak. Böylece motorin fiyatları 25 Temmuz’dan bu yana, benzin fiyatı da 6 Ağustos’tan bu yana ilk kez bu rakamları görecek.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 42,90 TL
Motorin litre fiyatı: 42,71 TL
LPG litre fiyatı: 24,85 TL
İSTANBUL ASYA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 42,78 TL
Motorin litre fiyatı: 42,64 TL
LPG litre fiyatı: 25,35 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 43,26 TL
Motorin litre fiyatı: 43,17 TL
LPG litre fiyatı: 25,29 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 43,72 TL
Motorin litre fiyatı: 43,68 TL
LPG litre fiyatı: 24,91 TL