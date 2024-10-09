Son Dakika: Akaryakıta Çifte Zam! Benzin ve Motorinde Tabela Peş Peşe Değişecek: Aylar Sonra İlk Kez… (9 Ekim Çarşamba Güncel Akaryakıt Fiyatları)

ZAM SONRASI AKARYAKIT FİYATLARI NE OLACAK?

İstanbul’da ortalama fiyatlar motorinde 44,26 TL ve benzinde 44,16 TL, İzmir’de motorin 45,23 TL ve benzinde 44,98 TL, Ankara’da ise motorin 44,72 TL ve benzinde 44,52 TL olacak. Böylece motorin fiyatları 25 Temmuz’dan bu yana, benzin fiyatı da 6 Ağustos’tan bu yana ilk kez bu rakamları görecek.