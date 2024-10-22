Akaryakıta Çifte İndirim Tabelada! Motorinde Aylar Sonra İlk, Benzin 43 TL’nin Altına Geriledi (22 Ekim 2024 Salı)
Son dakika: Benzin ve motorin fiyatları araç sahiplerinin indirim ve zam haberleri ile gündeminde kalmaya devam ederken bugün tabelalarda dikkat çeken bir değişim yaşandı. Akaryakıt fiyatları için çifte indirim geldi. Mazot fiyatı aylar sonra yeniden o seviyeyi gördü. Benzin litre fiyatı ise 42-43 TL seviyelerine çekildi. İşte 22 Ekim Salı güncel akaryakıt fiyatları…
Son dakika haberi… Benzin ve motorin fiyatlarında indirim tabelaya yansıdı. Son haftalarda art arda gelen zamların ardından araç sahiplerinin beklediği müjde geldi. Geçtiğimiz hafta brent petrol fiyatlarının 80 dolar seviyesinden 73 dolara kadar gerilemesi, akaryakıt fiyatları üzerinde beklenen indirimi beraberinde getirdi.
BENZİNE 2 ZAMMIN ARDINDAN 1 İNDİRİM!
Geçtiğimiz hafta benzine 77 ve 1 lira zam yapılmıştı. Bugün ise benzin fiyatlarında önemli bir düşüş gerçekleşti. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin litre fiyatı için 1,87 TL indirim uygulandı.
MOTORİNDE 77 KURUŞ ZAM SONRASI 1,65 TL DÜŞÜŞ
Araç sahiplerini sevindiren bir diğer haber ise motorin fiyatlarından geldi. Aynı şekilde geçtiğimiz hafta 77 kuruş artan (mazot) motorin fiyatlarına da 1,65 TL indirim yapıldı. Mazot fiyatı 28 Haziran sonrası en düşük seviyeye geriledi.
AKARYAKIT FİYATLARI (22 EKİM 2024 SALI)
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
- Benzin fiyatı: 42,81 TL
- Motorin litre fiyatı: 41,89 TL
- LPG litre fiyatı: 25,35 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
- Benzin fiyatı: 42,68 TL
- Motorin litre fiyatı: 41,82 TL
- LPG litre fiyatı: 24,85 TL
ANKARA
- Benzin litre fiyatı: 43,21 TL
- Motorin litre fiyatı: 42,40 TL
- LPG litre fiyatı: 25,29 TL
İZMİR
- Benzin litre fiyatı: 43,65 TL
- Motorin litre fiyatı: 42,91 TL
- LPG litre fiyatı: 24,91 TL