5 Aylık Emekli-Memur Enflasyon Farkı! Günler Kala Ortaya Çıktı: Emekli Zammı ve Memur Zammını Fısıldayan Hesaplama Tabloları

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA HAZİNE DESTEĞİ İLE ORAN YÜZDE 70’İ AŞIYOR

En düşük maaşın bu yıl Hazine desteği ile 15 bin TL olma ihtimali en güçlü olasılık olarak masada duruyor. Böylece emekli kök maaşı 8.789 TL olan SSK 2000 sonrası emeklilerin maaşlarının 15 bin TL’ye ulaşması için Hazine desteği ile zam oranı yüzde 70,61’i bulacak. Aynı şekilde Bağ-Kur esnaf emeklisinin 12.695 TL olan emekli kök maaşının en düşük emekli maaşı düzenlemesi sonrası zam oranı yüzde 18,16’yı görecek. Bağ-Kur tarım emeklisinin 10.089 TL olan emekli kök aylığının ise üzerine yüzde 48,68 oranında artış yapılacağı anlamını taşıyor.