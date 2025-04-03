3 Aylık Enflasyon Farkı Açıklandı: SSK, Bağkur Emeklisi İçin Maaş Hesabı Değişti! İşte Kalem Kalem Zam Oranları...

Ocak-Temmuz dönemi için geçerli olacak emekli ve memur maaşı zamlarını belirleyen mart ayı enflasyon rakamları netleşti. Açıklanan verilerle birlikte, temmuz ayında yapılacak zamların hesaplamaları yeniden şekillendi. İşte enflasyon beklentilerine göre güncellenen maaş tablosu...

2025 YILI EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?

Ocak ayı itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam oranı %15,75 olarak belirlendi. Memur emeklileri için ise %5,54 enflasyon farkı ve %6 toplu sözleşme zammı eklenerek toplamda %11,54’lük bir artış gerçekleşti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Ocak ayındaki zamlarla birlikte en düşük emekli maaşı için de düzenleme yapıldı. 2024 yılı temmuz ayında 12.500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, ocak ayında yapılan artışla 14.469 TL’ye yükseltildi. Bu yeni maaş tutarı, Meclis’ten geçtikten sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Öte yandan, memur maaşları yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında, enflasyon rakamları doğrultusunda güncelleniyor. Memurlar, enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı da alıyor. Ocak 2024’te memur ve memur emeklilerine yapılan toplam zam oranı %49,25 oldu. Ocak 2025’te bu oran %11,54 olarak belirlendi.

Yapılan toplu sözleşme kapsamında memur ve memur emeklilerine 2024 yılı için ilk altı ayda %15, ikinci altı ayda %10; 2025 yılı için ilk altı ayda %6, ikinci altı ayda ise %5 oranında zam yapılması kararlaştırıldı.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Belirlenen ödeme takvimine göre:

SSK (4/a) emeklileri

17-21’i arasında maaş alanlara: 3 Nisan’da

22-26’sı arasında maaş alanlara: 4 Nisan’da

Bağ-Kur (4/b) emeklileri: 4 Nisan’da

Emekli Sandığı (4/c) emeklileri: İkramiye farkları 5 Nisan’da hesaplara yatırılacak.

SGK tarafından açıklanan takvim doğrultusunda, emekliler belirtilen tarihlerde fark ödemelerini hesaplarından çekebilecek.

ŞUBAT AYINDA ENFLASYON FARKI NE KADARDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, şubat ayı enflasyonu %2,97’lik beklentinin altında kalarak %2,27 olarak gerçekleşti. Ocak ayı enflasyonu ise %5,03 seviyesinde olmuştu.

Bu verilere göre, şubat ayında maaşlara yansıyan enflasyon hesaplaması şu şekilde oldu:

Toplam enflasyon: %7,42

Oluşan enflasyon farkı: %1,34

7. Dönem toplu sözleşme zammı: %5

Toplam kümülatif zam: %6,40

MART AYI ENFLASYONUNA GÖRE EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması %2,87 olurken, TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyon verisi %2,46 olarak gerçekleşti.

Buna göre, mart ayı enflasyonu doğrultusunda maaşlara etki edecek zam hesaplaması şu şekilde:

Toplam enflasyon: %10,06

Oluşan enflasyon farkı: %3,83

7. Dönem toplu sözleşme zammı: %5

Toplam kümülatif zam: %9,03





Kaynak: Haber Merkezi