Son Anda Duyuruldu: Maaşlara Yüzde 25 Zam Yapıldı
Artan enflasyon ve geçim sıkıntısı nedeniyle ünlü dev banka çalışanlarının maaşına yüzde 5 ile yüzde 25 arasında zam yaptığını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Artan yaşam maliyetleri nedeniyle Şekerbank, çalışanlarına zam yapma kararı aldı. Banka yönetimi, çalışanlarına %5 ile %25 arasında değişen oranlarda maaş artışı sağlamaya karar verdi. Bu zamların ortalaması ise %15 olarak belirlendi.
Zamların Eylül 2024'ten itibaren geçerli olduğu ve farkların Ekim ayında ödeneceği belirtildi. Ayrıca, Şekerbank'ın 2024 Ocak ayında da %60 oranında bir maaş artışı gerçekleştirdiği kaydedildi. Diğer bankaların da önümüzdeki günlerde benzer zam kararları alması bekleniyor.