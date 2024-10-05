Son Anda Duyuruldu: Maaşlara Yüzde 25 Zam Yapıldı

Zamların Eylül 2024'ten itibaren geçerli olduğu ve farkların Ekim ayında ödeneceği belirtildi. Ayrıca, Şekerbank'ın 2024 Ocak ayında da %60 oranında bir maaş artışı gerçekleştirdiği kaydedildi. Diğer bankaların da önümüzdeki günlerde benzer zam kararları alması bekleniyor.