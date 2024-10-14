Son 5 Yılda Yatırımcısının Yüzünü En Çok Güldüren Yatırım Aracı Belli Oldu! Bu Yatırıma Yönelenler Para Bastı
Türkiye, uzun süredir yüksek enflasyonla mücadele ederken yatırımcıların ellerindeki birikimlerin hangi araçlarla en iyi getiriyi sağladığını merak konusu oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Mevduat, altın, dolar ve euro gibi yatırım araçlardan hangilerinin en çok getiri sağladığı yatırımcılar ve paralarını değerlendirmek isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte yılbaşından bu yana ve son beş yıllık süreçte bu yatırım araçlarının sağladığı getiriler...
ENFLASYON VE YATIRIM GETİRİLERİ
Türkiye, uzun bir süre sonra tekrar yüksek enflasyonla karşı karşıya kaldı. Enflasyon, Mayıs ayında yüzde 75,45 seviyesine ulaşmışken, Eylül ayında baz etkisiyle yüzde 49,38’e geriledi. Bu süreçte, enflasyonun üzerinde getiri sağlamak isteyen yatırımcılar, altın, döviz ve mevduat gibi farklı araçlara yöneldi.
ALTIN YATIRIMI NE KADAR KAZANDIRDI?
2024 yılı başında gram altının fiyatı 1961 TL seviyesindeydi. Günümüzde ise gram altın 2912 TL'den işlem görüyor. Yılbaşından bu yana altın yüzde 48,5 getiri sağladı. Son bir yıllık performansa bakıldığında altın yüzde 76, son iki yılda yüzde 192, son üç yılda yüzde 475, son beş yılda ise yüzde 940 oranında getiri sağladı.
DOLAR YATIRIMINDA KAZANÇ NE OLDU?
Yılbaşında 29,52 TL seviyesinde olan dolar kuru, şu anda 34,29 TL'den işlem görüyor. Dolar yılbaşından bu yana yüzde 16,15 oranında kazandırırken, son bir yılda yüzde 24, son iki yılda yüzde 84,65, son üç yılda yüzde 283 ve son beş yılda ise yüzde 488 oranında getiri sağladı.
EURO YATIRIMININ GETİRİSİ NASILDI?
Yılbaşında 32,58 TL seviyesindeki euro, günümüzde 37,49 TL'den işlem görüyor. Euro yılbaşından itibaren yüzde 15,07 oranında getiri sağladı. Son bir yılda yüzde 27,51, son iki yılda yüzde 108, son üç yılda yüzde 261 ve son beş yılda ise yüzde 483 oranında kazandırdı.
MEVDUAT FAİZİ YATIRIMINDA SON DURUM
Mart ayından itibaren bankaların yıllık ortalama yüzde 50 oranında faiz verdiği mevduat hesapları, bileşik faizle birlikte sekiz aylık süreçte yüzde 31 oranında getiri sağladı. Faizlerin yükselmesinden bu yana parasını her ay yeniden faize bağlayan bir yatırımcı, toplamda parasını yüzde 31 oranında artırmış oldu.
SON 5 YILIN EN ÇOK KAZANDIRANI BELLİ OLDU
Son beş yıllık getiriler incelendiğinde, en yüksek kazancı yüzde 940 ile altın sağladı. Altını yüzde 488 ile dolar, yüzde 483 ile euro takip etti.
(Not: Getiriler enflasyondan arındırılmamıştır.)
NOT: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.