Son 5 Yılda Yatırımcısının Yüzünü En Çok Güldüren Yatırım Aracı Belli Oldu! Bu Yatırıma Yönelenler Para Bastı

Mevduat, altın, dolar ve euro gibi yatırım araçlardan hangilerinin en çok getiri sağladığı yatırımcılar ve paralarını değerlendirmek isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte yılbaşından bu yana ve son beş yıllık süreçte bu yatırım araçlarının sağladığı getiriler...

ENFLASYON VE YATIRIM GETİRİLERİ

Türkiye, uzun bir süre sonra tekrar yüksek enflasyonla karşı karşıya kaldı. Enflasyon, Mayıs ayında yüzde 75,45 seviyesine ulaşmışken, Eylül ayında baz etkisiyle yüzde 49,38’e geriledi. Bu süreçte, enflasyonun üzerinde getiri sağlamak isteyen yatırımcılar, altın, döviz ve mevduat gibi farklı araçlara yöneldi.