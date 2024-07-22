Son 30 Yılın En Büyük Keşfi: 2 Bin 317 Ton Altın Bulundu

Norveç Denizi'nde yapılan maden bulma araştırmaları, son 30 yılın en değerli rezervinin keşfedilmesine neden oldu. İlk incelemelerde ağırlığı 2 ton 317 bin kilogram olarak ölçeklendirilen rezerv alanının büyük oranda altın, metal ve mineral gibi değerli elementlerden oluştuğu anlaşıldı.

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Son 30 Yılın En Büyük Keşfi: 2 Bin 317 Ton Altın Bulundu - Resim: 1

Dünyanın en yüksek refaha sahip ülkelerinden Norveç, kurduğu varlık fonu ile yalnızca geçtiğimiz yıl 109 milyar doların üzerinde bir yatırım karı elde edildiğini açıkladı.

Elde edilen geliri vatandaşlarının daha iyi bir hayat sürmesi için kullanan Norveç, bu fonda 1990'dan itibaren ülkenin petrol ve doğal gaz üretiminin getirisiyle yabancı ülkelerin hisse senetleri, tahvil ve emlak piyasalarına yatırım yapıyor.

SON 30 YILIN EN BÜYÜK ALTIN KEŞFİ

Bulunan altın rezervleri, fonun elde ettiği gelirde önemli bir pay sahibi olurken, Norveç ve Grönland arasında bulunan Norveç Denizi'nin yataklarında yapılan incelemelerde herkesi şaşırtan bir sonuç ortaya çıktı.

Ülkenin refah seviyesini daha da yukarı çekecek bu keşifte araştırmacılar, deniz yataklarında dünyanın tamamında bir yıl boyunca çıkarılan değerli madenlerden fazlasının bulunduğunu tespit etti. İlk aşamada 2 bin 317 ton ağırlığında ölçeklendirilen rezerv alanında tonlarca altın, gümüş, bakır ve çinko bulunduğu öğrenildi.


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