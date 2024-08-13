Son 20 Günde İkinci Zam Geldi: Fiyat Artışı Durdurulamıyor
Zamlar ardı ardına gelirken, bu kez su fiyatlarına yapılan artış dikkat çekti. Son 20 gün içinde ikinci kez su fiyatlarına zam yapıldı.
Türkiye'de derinleşen ekonomik kriz, temel ihtiyaçların her geçen gün daha pahalı hale gelmesine neden oluyor. Artık fiyatlar kuruş değil, bir anda 3-5 lira arasında artışlarla kendini gösteriyor. Yüksek enflasyon, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve artan işsizlikle mücadele eden vatandaşlar, hayatlarını sürdürebilmek için zorlu bir mücadele veriyor.
20 GÜNDE İKİ DEFA ZAMGELDİ
Fiyat artışları durmaksızın devam ederken, bu kez 5 litrelik suya zam geldi. BİM ve A101 gibi zincir marketlerde, 5 litrelik suyun fiyatı son 20 gün içinde iki kez artırıldı.
Daha önce 16,50 TL olan suyun fiyatı, önce 17,50 TL'ye, ardından 19,50 TL'ye yükseldi. Temel ihtiyaçlardan biri olan suyun bu kadar kısa sürede zamlanması, vatandaşları zor durumda bıraktı.
“DEZENFLASYON BAŞLADI”
Mehmet Şimşek, suya yapılan %19’luk zammın ardından "Dezenflasyon başladı." açıklamasında bulundu. Ancak, yetkililer dezenflasyon sürecine işaret etse de, Türkiye şu anda stagflasyon koşullarıyla karşı karşıya. Stagflasyon, ekonomik duraklama ve yüksek enflasyonun aynı anda yaşandığı bir durumu ifade eder. Bu durumda işsizlik oranları artarken, fiyatlar da hızla yükseliyor ve mevcut ekonomik durumu tanımlar.
Ekonomik göstergeler yükselmeye devam ederken, vatandaşların yaşam koşulları giderek zorlaşıyor. Döviz kurları, enflasyon ve işsizlik hızla artarken, maaşlar değer kaybediyor. Alım gücünü her geçen gün kaybeden vatandaşlar, temel gıda ve barınma ihtiyaçlarını karşılamakta büyük zorluk yaşıyor.