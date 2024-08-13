Son 20 Günde İkinci Zam Geldi: Fiyat Artışı Durdurulamıyor

Türkiye'de derinleşen ekonomik kriz, temel ihtiyaçların her geçen gün daha pahalı hale gelmesine neden oluyor. Artık fiyatlar kuruş değil, bir anda 3-5 lira arasında artışlarla kendini gösteriyor. Yüksek enflasyon, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve artan işsizlikle mücadele eden vatandaşlar, hayatlarını sürdürebilmek için zorlu bir mücadele veriyor.