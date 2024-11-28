Son 2 Gün Kaldı Tamamen Zorunlu Olacak! 600 Liraya Yaptırmayana 4 Bin Lira Para Cezası Kesilecek

"KAR YOK DEMEYİN, KIŞ LASTİĞİ ŞART"

Araç sürücüsü Hayati Keskin, gizli buzlanmaya karşı uyarıda bulunarak, "Kış lastiği olmayan araçların kazalara sebep olduğunu görüyoruz. Vatandaşlar, son günü beklemeden lastiklerini değiştirsin" dedi.

Bir başka sürücü Faruk Koparan ise lastik değişiminin hem kendi güvenliği hem de diğer sürücülerin güvenliği açısından önemine dikkat çekerek, "Yıllardır kış ve yaz lastiğini düzenli olarak değiştiriyorum. Herkesin bu önlemi alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.