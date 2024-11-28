Son 2 Gün Kaldı Tamamen Zorunlu Olacak! 600 Liraya Yaptırmayana 4 Bin Lira Para Cezası Kesilecek
1 Aralık'ta ticari araçlar için başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde lastik değişim servislerinde yoğunluk yaşanıyor. Uygulama, 1 Nisan'a kadar devam edecek ve kurallara uymayan ticari araç sahiplerine 4 bin 69 lira ceza kesilecek.
Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı düzenlemelerine göre, kış lastiği taktırmayan ticari araçlar hem ceza riskiyle karşılaşacak hem de yola devam edemeyecek. Özel otomobiller için ise kış lastiği zorunlu değil, ancak uzmanlar güvenlik açısından tavsiye ediyor.
Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki hava sıcaklıklarında, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde daha iyi yol tutuşu sağlıyor. Bu sayede kazaların önlenmesine önemli katkı sunuyor.
LASTİK DEĞİŞİM ÜCRETLERİ
Lastik sökme-takma işlemi için fiyatlar jant büyüklüğüne göre değişiyor. 13-14 inç jantlı araçlar için 600 lira, 20-21 inç jantlı araçlar içinse 1250 liraya kadar çıkabiliyor. Ayrıca, "lastik oteli" hizmeti sunan işletmeler, lastik saklama ücretini değişim fiyatına eşdeğer tutuyor.
"GÜNDE 80-100 ARAÇ DEĞİŞİM YAPIYORUZ"
Ankara’da lastik değişimi yapan bir işletmeci olan Arif Yiğit, talep artışı nedeniyle servislerin dolu olduğunu belirterek, "Şu an günde 80-100 araç değişimi yapıyoruz. Kış lastikleri, zemin koşullarında daha iyi fren performansı sağlıyor. Vatandaşların can güvenliği için kaliteli lastik tercih etmelerini öneriyoruz" dedi.
"KAR YOK DEMEYİN, KIŞ LASTİĞİ ŞART"
Araç sürücüsü Hayati Keskin, gizli buzlanmaya karşı uyarıda bulunarak, "Kış lastiği olmayan araçların kazalara sebep olduğunu görüyoruz. Vatandaşlar, son günü beklemeden lastiklerini değiştirsin" dedi.
Bir başka sürücü Faruk Koparan ise lastik değişiminin hem kendi güvenliği hem de diğer sürücülerin güvenliği açısından önemine dikkat çekerek, "Yıllardır kış ve yaz lastiğini düzenli olarak değiştiriyorum. Herkesin bu önlemi alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Kış lastiği uygulamasıyla sürüş güvenliğinin artırılması ve kış şartlarında yaşanabilecek kazaların önlenmesi hedefleniyor. 1 Aralık itibarıyla kurallara uymayan araçlara yönelik denetimler sıkılaştırılacak.