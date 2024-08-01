Sivas’ta Rekor Üretim: Sofralara Bereket Yağacak!

TAHIL AMBARI SİVAS



Sivas'ın ülkemizin tahıl ambarlarından biri olduğunu kaydeden Vali Şimşek, "İlimiz, bitkisel üretim merkezi konumunda. Bizler de bu üretimin artması için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Hem Tarım Bakanlığı hem de Sivas İl Özel İdaresi tarafından çiftçilerimize çok büyük destekler sağlandı. Amacımız üretimi ve kaliteyi daha da artırmak hem de ekilmeyen arazinin kalmamasını sağlamak. Böylece tarımda kırsal kesimde üretimi ve istihdamı artırmak istiyoruz. Çiftçilerimizin ekonomik durumunu, gelirini daha da yukarılara taşımak istiyoruz. Çiftçilerimize bereketli, hayırlı bir hasat sezonu diliyorum" dedi.