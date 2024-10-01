Sivas'ta Hasat Ediliyor: Dubai'ye Sipariş Yetiştiremiyorlar! Kanserle Savaşıp Enfeksiyonu Bitiriyor

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde üretilen Çorum moru soğan, Dubai’de büyük ilgi görüyor. İçeriğindeki zengin doğal bileşenler sayesinde sağlık açısından önemli faydalar sunan bu özel soğan, özellikle besleyici yapısıyla ön plana çıkıyor. Düzenli tüketildiğinde vücudu koruyan ve sağlıklı bir yaşam sürecine katkıda bulunan mor soğan, Dubai’deki yemeklerde de vazgeçilmez bir lezzet haline gelmiş durumda.

SOĞAN ÜRETİMİ YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaklaşık 5 yıldır soğan üretimi yapan Adem Topal, bu sezonun oldukça verimli geçtiğini belirtiyor. Nisan ayında 550 dönümlük bir alanda beyaz ve Çorum moru soğan ekimi gerçekleştiren Topal, hasat döneminde rekolte artışıyla sevindiğini ifade etti. Beyaz soğanlar iç piyasaya sunulurken, 250 dönümlük alanda yetiştirilen Çorum moru soğanlar Dubai’ye gönderildi.

Adem Topal, “Bu yıl rekolte çok iyi. Beyaz soğanlarımız Türkiye’deki marketlere gidiyor, Çorum moru soğanlarımız ise Dubai’ye ihraç ediliyor. Verimli bir sezon geçirdik ve bu başarıyla gurur duyuyoruz” dedi.

Şarkışla Ziraat Odası Başkanı Azamet Topçu da bu yılın soğan üretimi açısından oldukça verimli geçtiğini vurgulayarak, “Diğer ürünlerde bazı rekolte düşüşleri gözlemledik, ancak soğan bu yıl oldukça verimli. Üreticimize bol kazançlar diliyoruz” şeklinde konuştu.