Sivas'ta Hasat Ediliyor: Dubai'ye Sipariş Yetiştiremiyorlar! Kanserle Savaşıp Enfeksiyonu Bitiriyor
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde 5 yıl önce başlanan soğan üretimi, bu sezon rekor bir rekolte artışıyla dikkat çekti. Nisan ayında ekilen iki farklı soğan çeşidi, sezonun başlamasıyla birlikte hasat edilmeye başlandı. Beyaz soğanlar Türkiye’deki zincir marketlere dağıtılırken, Çorum moru soğanları ise Dubai’ye ihraç edilerek uluslararası pazarda yerini aldı.
Kaynak: İHA
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde üretilen Çorum moru soğan, Dubai’de büyük ilgi görüyor. İçeriğindeki zengin doğal bileşenler sayesinde sağlık açısından önemli faydalar sunan bu özel soğan, özellikle besleyici yapısıyla ön plana çıkıyor. Düzenli tüketildiğinde vücudu koruyan ve sağlıklı bir yaşam sürecine katkıda bulunan mor soğan, Dubai’deki yemeklerde de vazgeçilmez bir lezzet haline gelmiş durumda.
SOĞAN ÜRETİMİ YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaklaşık 5 yıldır soğan üretimi yapan Adem Topal, bu sezonun oldukça verimli geçtiğini belirtiyor. Nisan ayında 550 dönümlük bir alanda beyaz ve Çorum moru soğan ekimi gerçekleştiren Topal, hasat döneminde rekolte artışıyla sevindiğini ifade etti. Beyaz soğanlar iç piyasaya sunulurken, 250 dönümlük alanda yetiştirilen Çorum moru soğanlar Dubai’ye gönderildi.
Adem Topal, “Bu yıl rekolte çok iyi. Beyaz soğanlarımız Türkiye’deki marketlere gidiyor, Çorum moru soğanlarımız ise Dubai’ye ihraç ediliyor. Verimli bir sezon geçirdik ve bu başarıyla gurur duyuyoruz” dedi.
Şarkışla Ziraat Odası Başkanı Azamet Topçu da bu yılın soğan üretimi açısından oldukça verimli geçtiğini vurgulayarak, “Diğer ürünlerde bazı rekolte düşüşleri gözlemledik, ancak soğan bu yıl oldukça verimli. Üreticimize bol kazançlar diliyoruz” şeklinde konuştu.
SOĞANIN SAĞLIK AÇISINDAN FAYDALARI NELERDİR?
Soğan, içeriğinde barındırdığı vitaminler, mineraller ve antioksidanlar sayesinde insan sağlığına pek çok fayda sağlar. Özellikle C vitamini açısından zengin olan soğan, bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.
Aynı zamanda antioksidan özellikleriyle hücre hasarını önleyen soğan, yaşlanma belirtilerini geciktirir. Kalp sağlığı için de son derece faydalı olan soğan, kan basıncını düzenleyerek kötü kolesterol seviyesini düşürür. Bu sayede kalp krizi ve inme riskini azaltır. Ayrıca, soğanın damar tıkanıklığını önlemede etkili olan flavonoidler içermesi, kan dolaşımını iyileştirir.
Soğanın bir diğer önemli özelliği ise anti-enflamatuar etkisidir. İltihapları azaltarak eklem ağrıları ve romatizmal rahatsızlıklara karşı fayda sağlar. Aynı zamanda doğal bir antibiyotik olan soğan, soğuk algınlığı ve öksürük gibi solunum yolu hastalıklarına karşı koruma sunar.
Sonuç olarak, düzenli soğan tüketimi, genel sağlık üzerinde uzun vadeli olumlu etkiler sağlar ve bağışıklık sistemini güçlendirir.