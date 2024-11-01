Sivas'ta Bir İlk Yaşandı: Gerçekleşirse Çok Şey Değişecek

55 BİN FİDAN EKİLDİ

Meralardan daha fazla istifade edilmesinin amaçlandığını belirten Yıldız, sürdürülebilir hayvancılığın devamı ve tarımsal ekosistemin iyileştirilmesinin de hedefleri arasında olduğunu belirterek, "Yaklaşık 55 bin tuz çalısı fidanını 500 dekar alana dikimini yapıyoruz. Kuraklığa dayanıklı bu bitki gelişimini tamamladıktan sonra mera hayvancılığı için önemli olacak" diye konuştu.