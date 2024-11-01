Sivas'ta Bir İlk Yaşandı: Gerçekleşirse Çok Şey Değişecek
Sivas’ın Kangal ilçesinde hayvancılığın desteklenmesi amacıyla yürütülen mera ıslah çalışmalarında, ilk kez "tuz çalısı" bitkisi ekildi.
Kaynak: DHA
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın mera hayvancılığını geliştirme hedefiyle başlattığı proje kapsamında, Kangal'ın Kuşkayası köyünde, 500 dekarlık alanda tuz çalısı fidanları toprakla buluştu.
Tuz çalısı, hayvanların yem ihtiyacının yanı sıra tuz gereksinimini de karşılayabilmesi açısından önem taşıyor. Projenin başarıya ulaşması durumunda, Sivas genelinde bulunan 830 bin dekarlık meralardan uygun alanlara da bu bitkinin dikimi planlanıyor.
BÖLGEYE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK
Kuşkayası köyünde düzenlenen dikim etkinliğine katılan Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, projeyle ilgili detaylı bilgi paylaşarak, tuz çalısının bölgedeki mera kalitesini artıracağını ve hayvan yetiştiriciliğine katkı sunacağını belirtti.
500 dekar alana tuz çalısı dikimine başlandığını belirten Seyit Yıldız, Sivas'ta yaklaşık 830 bin hektarlık mera alanı bulunduğunu ve bu alanların yüzde 70'inin zayıf vasıflı olduğunu belirtti.
55 BİN FİDAN EKİLDİ
Meralardan daha fazla istifade edilmesinin amaçlandığını belirten Yıldız, sürdürülebilir hayvancılığın devamı ve tarımsal ekosistemin iyileştirilmesinin de hedefleri arasında olduğunu belirterek, "Yaklaşık 55 bin tuz çalısı fidanını 500 dekar alana dikimini yapıyoruz. Kuraklığa dayanıklı bu bitki gelişimini tamamladıktan sonra mera hayvancılığı için önemli olacak" diye konuştu.
YONCAYA EŞ DEĞER
Tuz çalısının yüksek verimiyle hayvan yemi açısından yoncaya eş değer bir besin olduğunu belirten Yıldız, yeni çalışmanın bölgeye önemli katkılar sunacağını ifade etti. Yıldız, "Bunun dışında yine meralardan daha fazla yararlanmak için uygun bölgelere güneş enerjili hayvan içme suyu tesisleri de yapıyoruz" dedi.