Sivas'ta 14 Yıl Sonra Bir İlki Başardılar: Türk Bilim İnsanları Yaptı 3'ü Tescillendi
Bilim insanları, Sivas'ta 2010 yılında başladıkları tarım faaliyetlerini başarıyla taçlandırdı. Ekmeklik buğday çalışması tam 14 yıl sürdü ve geliştirilen 3 yeni çeşit tescillendi.
Kaynak: İHA
Sivas’ta yaklaşık 14 yıldır devam eden tarımsal araştırma ve ıslah çalışmaları, Türk bilim insanlarının özverili çalışmaları sayesinde büyük bir başarıya ulaştı. 2010 yılından bu yana yürütülen projeler sonucunda, ekmeklik buğday alanında 3 yeni çeşit geliştirilerek tescil edildi. Bu başarı, Türkiye’nin tarım sektörü için önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi’nde görev yapan Prof. Dr. Tolga Karaköy, ekmeklik buğday geliştirme çalışmalarının başarılı sonuçlarını kamuoyuyla paylaşarak, bu yeni çeşitlerin yüksek verim ve kalite sağladığını vurguladı. Karaköy, “2024-2025 yetiştirme sezonunda, bu yeni buğday çeşitlerine ait tohumluk üretimi gerçekleştirilecek ve çiftçilerimizin kullanımına sunulacak” dedi.
Geliştirilen buğday çeşitleri, Sivas’ın iklim ve toprak yapısına uygun olarak ıslah edildiği için bölge çiftçilerine önemli bir avantaj sağlayacak. Yeni buğdaylar, verimlilik ve dayanıklılık açısından yüksek performansa sahip.
BİRÇOK BİTKİ TÜRÜ ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR
Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Karaköy, birçok bitki türüne yönelik çalışmalarının olduğunu söyleyerek, “Bunların başında ülkemiz açısından son derece önemli olan tahıllar başta geliyor. Buğday, arpa ve yulaf başta olmak üzere soya, şeker pancarı ve yem bitkileri olmak üzere burada ıslah çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Baklagillerde de yine aynı şekilde nohut, mercimek ve fasulye gibi bitkilerde de yeni çeşitlerin geliştirilmesine yönelik olarak çalışmalarımız sürüyor” dedi.
"SİVAS'TA BİR İLKİ YAŞADIK"
Karaköy, Sivas’ta bir ilki yaşadıklarını ifade ederek, “2010 yılından beri yapmış olduğumuz çalışmalar kapsamında Sivas’ta bir ilki yaşadık. Sivas tarihinde tarımsal AR-GE çalışmaları kapsamında ilk defa ekmeklik buğday çeşitleri geliştirildi. 2024-25 yılı yetiştirme sezonunda tescil edilen çeşitlerin tohumluklarını üreterek 2025-26 yılı üretim sezonunda çiftçilerimizin hizmetine sunmuş olacağız” dedi.
"3 ÇEŞİDİMİZ TESCİL EDİLDİ"
Üç adet ekmeklik buğday çeşidinin tescil edildiğine değinen Karaköy, “Üç çeşidimiz tescil edildi. 2-3 yıl içerisinde yeni ekmeklik ve makarnalık buğday çeşitlerimiz tescil edilerek çiftçilerimizin hizmetine sunulacak. Her şeyden önce, yeni çeşitlerimiz eskiden süregelen yetiştirilen çeşitlerden ekmeklik ve makarnalık bakımından daha üstün olmasına özen gösteriyoruz. Verim ve kalite kriterleri bakımından daha yüksek olmalılar ve un fabrikalarımızın istediği değerlere daha yakın kalite değerine sahip çeşitler üretmeyi ve çiftçilerimizin de özellikle bu bahsettiğimiz kalite kriterleri bakımından daha yüksek ürünler elde ederek daha yüksek kazançlar sağlamasını arzu ediyoruz. Yeni çeşitlerimizi eski çeşitlerimize nazaran daha yüksek kalite ve verim değerlerine sahip olması bizim için son derece kıymetli ve önemlidir” diye konuşu.