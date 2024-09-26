Sivas'ta 14 Yıl Sonra Bir İlki Başardılar: Türk Bilim İnsanları Yaptı 3'ü Tescillendi

Sivas’ta yaklaşık 14 yıldır devam eden tarımsal araştırma ve ıslah çalışmaları, Türk bilim insanlarının özverili çalışmaları sayesinde büyük bir başarıya ulaştı. 2010 yılından bu yana yürütülen projeler sonucunda, ekmeklik buğday alanında 3 yeni çeşit geliştirilerek tescil edildi. Bu başarı, Türkiye’nin tarım sektörü için önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi’nde görev yapan Prof. Dr. Tolga Karaköy, ekmeklik buğday geliştirme çalışmalarının başarılı sonuçlarını kamuoyuyla paylaşarak, bu yeni çeşitlerin yüksek verim ve kalite sağladığını vurguladı. Karaköy, “2024-2025 yetiştirme sezonunda, bu yeni buğday çeşitlerine ait tohumluk üretimi gerçekleştirilecek ve çiftçilerimizin kullanımına sunulacak” dedi.

Geliştirilen buğday çeşitleri, Sivas’ın iklim ve toprak yapısına uygun olarak ıslah edildiği için bölge çiftçilerine önemli bir avantaj sağlayacak. Yeni buğdaylar, verimlilik ve dayanıklılık açısından yüksek performansa sahip.