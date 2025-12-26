Site Aidatlarında İpin Ucu Kaçtı, Yasal Düzenleme Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM'ye ilerleyen günlerde sunulması beklenen kanun teklifiyle, fahiş site aidatlarıyla ilgili yasal düzenlemeye gidilecek. Teklife göre, sitelerde demirbaş yenileme, altyapı, bakım, onarım ve temizlik gibi hizmetler ilk olarak yönetimlerce projelendirilecek. Bu hizmetler için teklifler alınacak.

Teklifler, kat maliklerinin onayına sunulacak. Onaylanan hizmetler için belirlenecek oranlarda aidat toplanacak. Onay alınmadan aidat toplanamayacak.

YÜKSEK AİDATLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Düzenlemeyle "aidat giderlerinin şeffaf olarak gerçekleştirilmesi, yüksek aidatların önüne geçilmesi ve bu konudaki suistimallerin engellenmesi" amaçlanıyor.

Ayrıca bu teklifte, farklı nedenlerle ödeme yapılamamış, başvurusu çeşitli gerekçelerle tamamlanamamış tarım arazileri ve bazı taşınmazlarla ilgili hak sahiplerine yeni bir imkan tanınarak süre verilecek.

Kaynak: AA