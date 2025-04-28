Sıra Dışı İş İlanı: Koklayana Saatte 1.000 TL Ödeme Yapılacak
ABD merkezli bir şirket, köpeklerin ağız kokusunu değerlendirecek bir stajyer arıyor. Saatlik 1.000 TL ödeme yapılacak iş ilanı, sıra dışı görev tanımıyla yüzlerce başvuru topladı.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD merkezli bir köpek maması üreticisi, sıra dışı bir iş ilanıyla büyük ses getirdi. Şirket, köpeklerin ağız kokularını değerlendirecek bir stajyer aradığını duyurdu. İlanın detaylarına göre seçilecek kişi, saatte 25 dolar (yaklaşık 1.000 TL) kazanacak.
Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Köpeklerin diş sağlığını desteklemek amacıyla geliştirdiğimiz özel mamaların, ağız kokusu üzerindeki etkisini ölçebilecek bir uzmana ihtiyacımız var" ifadelerine yer verildi.
Her ne kadar görev tanımı alışılmışın dışında olsa da, ilanın yayınlanmasının ardından başvurular adeta yağdı. Yüzlerce kişi, hem köpeklere duydukları sevgiyi hem de ilginç görev tanımına olan ilgilerini göstererek pozisyon için başvurdu.
Firma yetkilileri, bu görevin koku duyusuna güvenen ve hayvanlarla vakit geçirmekten keyif alan kişiler için eşsiz bir fırsat olduğunu belirtti.