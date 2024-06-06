Şimşek’in açıklamaları tepki çekti: Ekonomistten ‘hazırlıklı olun’ uyarısı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) pazartesi günü açıkladığı verilere göre aylık enflasyon yüzde 3,37 olurken yıllık enflasyon yüzde 75,45’e yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de verileri, “En kötüsü geride kaldı. Fiyat istikrarına ulaşmak sabır ve zaman gerektiriyor, hedefimize ulaşmakta kararlıyız” diye değerlendirmişti. Bu sözler inandırıcı bulunmazken, 'en kötüsünün şimdi başladığını' düşünenler de var.

Topkapı Üniversitesi Rektörü ve Ekonomi Gazetesi yazarı Prof. Dr. Emre Alkin, son ekonomik gelişmeleri Ekonomi Masası'nda Dr. Şeref Oğuz ve Dr. Barış Esen'e değerlendirdi.

Şimşek yönetiminin enflasyonla mücadele yollarına değinen Alkin, şunları kaydetti:

"Merkez Bankası Başkanı'nın enteresan bir lafı var, 'Hesapta olmayan 4 puanlık fazla enflasyon...' Hangi 4 puanlık fazla enflasyon? Merkez Bankası Beklenti Anketi'ne katılanlar geçen sene demiş ki; '2024 Mayıs ayında enflasyon 29 olur'... 29 nere 75 nere? Merkez Bankası'nın anketine katılanlar hiç utanmadılar mı? Yüzde 38 enflasyonun o dönem için doğru olmadığını bildikleri halde 29'a ineceğini nasıl söylediler? Şakşakçı çoktur? Kuru kalabaların şakşaklarını dinleyeceğinize aklı başında insanların eleştirilerini dinleseydiniz bugün bu durumda olmazdınız!”

'EN KÖTÜSÜ ASIL ŞİMDİ BAŞLIYOR'

Mehmet Şimşek’in “Zor günler geride kaldı” açıklamasına tepki gösteren Alkin, “Hayır en kötüsü şimdi başlıyor. Çünkü dezenflasyon süreci en zorlu süreçtir. İnsanın canını yakar” dedi. Alkin’in açıklaması şöyle:

“20 puan düşecek enflasyon. Niye? Baz etkisiyle. 38'de devraldınız, 75'e çıkardınız enflasyonu ve diyorsunuz ki; 'En kötüsü geride kaldı'... Hayır en kötüsü şimdi başlıyor. Çünkü dezenflasyon süreci en zorlu süreçtir. İnsanın canını yakar. Bizi dinleyenler şöyle diyordur, 'Daha ne yakacaklar?'... Yakacaklar, hazırlıklı olun. 20 puan düşüş olacak enflasyonda matematik olarak ve 'Biz başarılıyız' diyecekler. Siz eğer göreve geldiğinizde enflasyon 38'se ve 1 yıl sonra bunu 38 altına düşüremiyorsanız, başarısızsınız. Çünkü devraldığınız enflasyon orda. Dost acı söyler başarılı falan değilsiniz."