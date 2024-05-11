Şimşek 'genelge gönderdik' demişti: Kamuda işe alımlar azaltılacak

İktidarın yüksek enflasyona karşı uygulamaya başladığı yeni ekonomi politikaları dar gelirli yurttaşı vurdu.

Program kapsamında kamu için yeni tasarruf paketinin açıklanması beklenirken kamuya personel alımının da azaltılmasının planlandığı iddia edildi.

ABD'li haber ajansı Bloomberg, kamuda işe alımlarda kesinti yapılacak. Önümüzdeki dönemde yalnızca emekli olan personellerin yerine işe alımlar yapılacak.

ŞİMŞEK SİNYALLERİNİ VERMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz ay Kanal 7'de yaptığı açıklamada, “Hiçbir bakanlığa personel noktasında emekli olanların harici personel alımına izin vermiyoruz. Bütün kurumlara genelge gönderdik. Kamuda ciddi bir şekilde harcamaları kısacağız ve kontrol altına alacağız. Bu konuda netim.” ifadelerini kullanmıştı.

HER 6 KİŞİDEN BİRİ KAMU ÇALIŞANI

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın verilerine bakıldığında Mart 2024 itibarıyla kamuda istihdam edilenlerin sayısı 5 milyon 238 bin 424'e çıkmış durumda.

20 yılda kamuda çalışanların sayısı yüzde 100 arttı. Türkiye’de istihdam edilen 32 milyon kişi olduğu dikkate alındığında neredeyse her 6 kişiden birinin kamuda çalıştığı görülüyor.

Mart 2024 sonu itibariyle kamu çalışanlarının 3 milyon 471 bin 190'ı kadrolu, 378 bin 13'ü sözleşmeli olarak çalışıyor. 1 milyon 237 bin 626 kişi ise sürekli işçi statüsünde. Geçici olarak istihdam edilen 48 bin 148 işçi bulunuyor.