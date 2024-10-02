Simit ve Poğaçaya Rekor Zam! Güncel Fiyat Listesi Ortaya Çıktı
Birçok ürüne art arda zam gelmeye devam ederken, o ilde simit ve poğaça zam geldi.
Kaynak: İHA
Bilecik’te simit ve poğaçaya zam geldi. Fırıncı ve simitçilerin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği'ne yaptığı zam talebi kabul edildi. Bu kararla birlikte, kentte 100 gram simit 10 liradan 12 liraya yükselirken, 80 gram poğaça da 12 liraya satılmaya başlandı.
İSTANBUL'DA EKMEĞE ZAM İÇİN HAREKETE GEÇİLMİŞTİ
İstanbul’da ekmek fiyatlarına zam talebi İstanbul’da fırıncılar, artan maliyetler nedeniyle ekmek fiyatlarını artırmak için harekete geçti. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, un fiyatlarının çuval başına 620-650 liradan 750-800 lira seviyelerine yükseldiğini belirtti.
Bu artışın fırıncıları zorladığını vurgulayan Çetin, 240 gram ekmeğin fiyatının 15 liraya çıkarılmasını talep ettiklerini açıkladı. Beşiktaş, Kadıköy, Sarıyer ve Avcılar gibi bazı bölgelerde ise ekmek, resmi fiyat olan 10 lira yerine 12,5 liradan satılmaya başlandı. Bu da ekmek fiyatlarında yüzde 25’e varan artışlara yol açtı.