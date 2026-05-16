Simit Bile Kredi Kartıyla Alınıyor! 2 Milyon Kişi Yasal Takipte

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'deki kredi kartı kullanımı, borçluluk oranları ve yasal takipteki vatandaşların durumuna ilişkin çarpıcı veriler paylaştı.

Piyasalardaki nakit sıkışıklığının en büyük nedeninin kart borçları olduğunu vurgulayan Palandöken, Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı ve Bankalar Birliği’nin acilen devreye girmesi gerektiğini savundu.

'ESKI VERESİYE DEFTERLERİNİN YERİNİ KREDİ KARTLARI ALDI'

Kredi kartlarının artık lüks olmaktan çıkıp temel bir ihtiyaç maddesine dönüştüğünü ifade eden Palandöken, harcama alışkanlıklarının geldiği noktayı şu sözlerle özetledi:

"Kredi kartlarının hayat kurtardığı bir döneme geldik. Eskiden esnafta veresiye defterleri vardı. Şimdi vatandaşın tek güvencesi kartlar oldu. Ekmek de alsa, günlük tüketeceği sütü de alsa, simit de alsa kredi kartını kullanıyor. Temassız ödeme kolaylığıyla günlük hayatın her alanına nüfuz eden bu sistem, ne yazık ki vatandaşı büyük bir borç batağına sürükledi."

3 TRİLYON LİRA BORÇ, 323 MİLYAR LİRA BATIK

TESK Başkanı, kredi kartı borçluluğuna ilişkin resmi ve güncel verileri paylaşarak durumun ciddiyetine dikkat çekti:

"Ülke genelinde toplam 147 milyon kredi kartı bulunuyor. Vatandaşların kartlardaki toplam borç yükü 3 trilyon liraya ulaştı. Borcunu ödeyemediği için 2 milyon kişi yasal takip listesinde. Bankacılık sistemindeki batık kredi miktarı 323 milyar lirayı buldu."

'FAİZLER ÖDEME İMKANINI ELİNDEN ALIYOR'

Her iki kredi kartı kullanıcısından birinin mutlak borçlu olduğunu belirten Palandöken, yüksek faiz oranlarının borcun kapatılmasını imkansız hale getirdiğini söyledi.

Bankalar Birliği’nin faiz oranlarına tavan ve taban sınırı getirerek durdurması gerektiğini savunan TESK Başkanı, "Kredi faizleri katlandığı zaman vatandaşın borcu ödeme imkanı kalmıyor. Piyasadaki durgunluğun ana sebebi, insanların kart sıkıntısı yüzünden fonksiyonel alışveriş yapamamasıdır" dedi.

'LİMİTİ DOLAN ESNAF MAL ALAMIYOR'

Krizin sadece vatandaşı değil, esnafı da vurduğunu belirten Palandöken, ticari kredi kartlarındaki tıkanıklığa dikkat çekti:

"Esnaf da dükkanını döndürmek için ticari kredi kartı kullanıyor. Ancak kart limitleri dolduğu için iş yerine yeni ürün alamaz hale geldiler. Borcun sadece asgari tutarını yatırabiliyorlar, yapılandırma faizlerinin altından kalkamıyorlar. Sıkıntıda olan vatandaşlarımızın ve esnafımızın kredi kartı münasebetlerinin, vadelere bölünerek yeniden düzenlenmesi şarttır."

Kaynak: ANKA