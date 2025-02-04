Şimdiden Tatil Planı Yapanları Kahredecek Haber: 3 Kat Arttı, Rekora Koşuyor
Ekonomim yazarı İbrahim Ekici, iç turizmde seyahat başına yapılan harcamaların yıllar içinde enflasyona kıyasla çok daha hızlı arttığını belirtti.
Kaynak: Ekonomim
Ekici'nin analizine göre, 2009-2024 yılları arasında seyahat başına düşen ortalama harcama, Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yaklaşık üç katı seviyesinde yükseldi.
‘FAHİŞ SEVİYELERE ULAŞTI’
Ekici, 2023’ün ilk çeyreğinden yaz sezonunun yaşandığı üçüncü çeyreğe kadar seyahat başına harcamalardaki artışın yüzde 117 olduğunu, 2024’te ise aynı dönemde yüzde 73,67'lik bir artış yaşandığını vurguladı. Yüksek enflasyonun, iç turizmde hem fiyat hem de tüketici davranışlarında belirgin değişikliklere yol açtığını belirten Ekici, tatil harcamalarındaki artışın “fahiş” seviyelere ulaştığını ifade etti.
ENFLASYON VE TURİZM HARCAMALARI ARASINDAKİ MAKAS AÇILIYOR
Aralık 2009'dan Eylül 2024'e kadar Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) TÜFE endeksinin yüzde 1.378 arttığını belirten Ekici, aynı dönemde iç turizmde seyahat başına yapılan harcamanın ise yüzde 3.868 oranında yükseldiğini söyledi. Bu verilerin, turizm sektöründeki fiyat artışlarının genel enflasyonun çok üzerinde seyrettiğini gösterdiğini kaydetti.
2024’TE SEYAHAT BAŞINA HARCAMA 7.977 LİRA OLDU
2024 yılına ilişkin verilere de değinen Ekici, yılın ilk çeyreğinde seyahat başına harcamanın 4.593 TL olduğunu, üçüncü çeyrekte ise bu rakamın 7.977 TL'ye ulaştığını belirtti. Bu yükselişin sadece turizm sezonundaki talep artışından değil, aynı zamanda fiyatlama davranışlarındaki değişimden de kaynaklandığını ifade etti.
2023 yılının Ocak-Eylül döneminde enflasyonun yüzde 40,51 seviyesinde olduğunu hatırlatan Ekici, 2024’te aynı dönemde bu oranın yüzde 27,33 olarak gerçekleştiğini ancak turizm harcamalarındaki artışın manşet enflasyondan çok daha yüksek olduğunu vurguladı.