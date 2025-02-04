Şimdiden Tatil Planı Yapanları Kahredecek Haber: 3 Kat Arttı, Rekora Koşuyor

2024’TE SEYAHAT BAŞINA HARCAMA 7.977 LİRA OLDU

2024 yılına ilişkin verilere de değinen Ekici, yılın ilk çeyreğinde seyahat başına harcamanın 4.593 TL olduğunu, üçüncü çeyrekte ise bu rakamın 7.977 TL'ye ulaştığını belirtti. Bu yükselişin sadece turizm sezonundaki talep artışından değil, aynı zamanda fiyatlama davranışlarındaki değişimden de kaynaklandığını ifade etti.

2023 yılının Ocak-Eylül döneminde enflasyonun yüzde 40,51 seviyesinde olduğunu hatırlatan Ekici, 2024’te aynı dönemde bu oranın yüzde 27,33 olarak gerçekleştiğini ancak turizm harcamalarındaki artışın manşet enflasyondan çok daha yüksek olduğunu vurguladı.