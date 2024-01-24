Sil baştan değişti: Tapuda yeni dönem başlıyor
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından uygulanacak olan değişiklik 2024 yılı itibariyle resmen hayata geçiyor. Milyonlarca kişiyi etkileyecek düzenlemenin detayları ortaya çıktı.
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, 2024 yılı itibariyle yeni döneme geçti. Türkiye'de son dönemlerde fahiş şekilde artan konut fiyatlarına karşı alınan tedbirlere yenileri eklenecek.
Gayrimenkullerin gerçek değeri üzerinden alım satımının yapılması, böylece devletin vergi kaybının önüne geçilmesi amacıyla Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi kurulacak.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 2024-2028 dönemine ait Stratejik Planı'nda, önümüzdeki 5 yıllık dönemde atılacak adımlara yer verildi. Planda Türkiye'de her geçen yıl gelişen gayrimenkul sektörü ile buna bağlı sektör ve hizmetlerin, ekonominin temel dinamiklerini oluşturduğuna dikkat çekildi
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından kurulan üç boyutlu şehir modelleri yönetim bilgi sistemiyle, gayrimenkul alım satım süreçlerinde, gayrimenkulün alan büyüklüğü, cephesi, oda sayısı gibi yapı ve bağımsız bölüm bilgileri web ve mobil uygulamalar üzerinden vatandaşlara sunulabilecek.
TKGM 3 Boyutlu bilgi sistemi ile Maks ve Takbis entegrasyonlarının öneminden bahseden Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı "Hatta bu veriler yakın zamanda 2024 strateji programında yer alan değer haritaları oluşturulması çerçevesinde de kullanılabilecek. Sistem ile gerçek ve güncel bir bina stok takibi ve sorgulaması da mümkün olacak. Taşınmazların güneş potansiyelinden, gürültü tahminlerine kadar birçok farklı amaçla da kullanılabilecek" dedi.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 2024-2028 dönemine ait Stratejik Planı'nda ayrıca gayrimenkul sektöründe uygulanan değerleme faaliyetlerinin, ekonomik sistemde önemli bir yer tuttuğu ve vergilendirmeden kamulaştırmaya, özelleştirmeden tescile esas tüm işlemlere kadar farklı amaçlarla kullanıldığı hatırlatıldı.
VERİ HAVUZU OLUŞTURULACAK
Tapu, kadastro, mimari projeler, imar hakları gibi her türlü bilginin ve fiyat-değer verilerinin bir araya getirilerek taşınmazın değerine etki edecek değişkenlerin bir arada olduğu taşınmaz değer haritalarının oluşturulmasında kullanılabilecek bir veri havuzunun oluşturulabilmesi gerektiği belirtildi.
Bu kapsamda, Türkiye için uygun toplu değerleme modeli belirlenecek. Taşınmaz değer haritalarının oluşturulmasında kullanılabilecek veri havuzunun oluşturulabilmesi için Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine entegre bir Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi kurulacak.
SPEKÜLATİF FİYAT ARTIŞLARI ENGELLENECEK
Bu sayede gayrimenkul değer değişimlerinin takibi, tapu işlemlerinde gerçekleşen fiyatın kaydedilmesi, emlak piyasasında spekülatif amaçlı fiyat artışlarının engellenmesi, toplulaştırma, kamulaştırma vb. uygulamalar ile mahkemeler için düzenlenen bilirkişi raporlarına altlık oluşturulması,
gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım-satım değerinin belirlenmesi, gayrimenkul vergilendirme sisteminde tapu harçları ve emlak vergilerinin gerçek değerleri üzerinden alınmasının sağlanması, yatırımcılar için yer seçim analizlerine katkı vermesi gibi faydalar sağlanacak.