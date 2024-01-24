Sil baştan değişti: Tapuda yeni dönem başlıyor

TKGM 3 Boyutlu bilgi sistemi ile Maks ve Takbis entegrasyonlarının öneminden bahseden Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı "Hatta bu veriler yakın zamanda 2024 strateji programında yer alan değer haritaları oluşturulması çerçevesinde de kullanılabilecek. Sistem ile gerçek ve güncel bir bina stok takibi ve sorgulaması da mümkün olacak. Taşınmazların güneş potansiyelinden, gürültü tahminlerine kadar birçok farklı amaçla da kullanılabilecek" dedi.