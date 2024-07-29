Sigorta Girişi 1999 Sonrası Olanlara Güzel Haber: İşte EYT Formulü

8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar için kadınlarda 58 erkeklerde ise 60 yaş ve 7 bin gün prim şartı bulunuyor. Ancak yasalarımızda emekliliği öne çekmek için bazı imkanlar da sunulmuş durumda. Şartları sağlayanlar daha az primle ya da daha erken yaşta emekli olabiliyor.