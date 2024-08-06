Sigaraya Zam Yağmuru Devam Ediyor

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, BAT grubu sigaralara zam geldiğini açıkladı. Bu zamla birlikte BAT grubundaki en ucuz sigara 64 TL'ye yükseldi.

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Sigaraya Zam Yağmuru Devam Ediyor

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI ve Philip Morris sigara gurubunun ardından BAT grubundaki sigaralara da zam geldiğini duyurdu.

Philip Morris ve JTI sigara grubuna gelen zamların ardından BAT grubu sigaralara da zam geldi. Açıklanan yeni zamla birlikte BAT grubundaki en ucuz sigara 64 TL'ye yükseldi.

En pahalı sigara fiyatı ise 85 TL olarak belirlendi.

Zamlı tarifenin 7 Ağustos Çarşamba günü itibarıyla geçerli olacağı bildirildi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, zamlı fiyat listesini, “Bat sigara gurubuna zam geldi. Sigaraya zam yağmuru devam ediyor” ifadeleriyle paylaştı.

Yeni fiyat listesi şöyle:

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Sigara Zam
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